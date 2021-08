Hvor mange sånne seire tåler hun?

Frustrert RBK-profil: – Klart bevis på at vi ikke er friskmeldt

Du så kanskje statsministerduellen på TV2 for to uker siden? Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre konfronterte statsminister Erna Solberg med den store økningen i antallet unge uføre: «På din vakt, Erna, har det blitt nye, unge uføre hver eneste dag. Seks–syv stykker», sa han.

Solberg protesterte på tallene. Det hørtes mye ut. Det samme tenkte faktisk.no. De sjekket Støres påstand. Og fant ut at den ikke stemte: «Arbeiderpartiet trikser med uføre-tall», konkluderte faktasjekkerne. Her er et utdrag av «dommen»:

«Selv om antall unge uføre er doblet under Erna Solberg (H) som statsminister, er det ikke seks–syv nye som blir uføre hver eneste dag. For å komme frem til dette tallet, har Arbeiderpartiet trukket fra alle helger og fridager de siste åtte årene.»

Fakta er at det, inkludert helger og feriedager, har blitt 3,9 flere unge uføre hver dag siden Erna Solberg ble statsminister. Antallet har økt fra 10 252 uføre mellom 18 og 29 år i 2013, til 21 047 per 31. mars 2021.

Som salige Pyrros av Epirus skal ha sagt etter et nesten selvutslettende slag mot romerne i 279 f.Kr: «En slik seier til, og jeg er fortapt».

