Den store bakrusen

«Alle» visste at det ville bli smitteoppblomstring etter sommeren når barn skulle tilbake på skolen på grønt nivå, og studentene tilbake til campus.

Men mye tyder på at det ikke var opplagt at det skulle bli så tungt. Hadde hun visst at smitten kom til å øke mye raskere enn Folkehelseinstituttet hadde trodd, er det ikke bombesikkert kunnskapsminister Guri Melby (V) ville åpnet opp for grønt nivå i skole og barnehage etter sommeren. Men det gjorde hun i vår. Kommunene skal selv bestemme nivå. Tanken er god. De yngste har hatt det tøft. En normal skolehverdag er viktig og etterlengtet. Dessuten ville såpass mange være fullvaksinerte at faren for sykdom og død er mye mindre enn tidligere. Så lenge vi har kontroll på smitten, skulle dette gå greit.

Nå er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekymra. Han ber trøndelagskommuner vurdere trafikklysmodellen. Forhåpentligvis skal det mye til før Trondheim innfører gult nivå i skolen. Samtidig er det ikke oppløftende når 22 trondheimsskoler er rammet av korona, deltavarianten er løs og smitten øker blant studenter. Det mest framtredende i den siste ukas ordsky må være «karantene». I tillegg har høstforkjølelsen tatt rennafart inn i klasserommene og sykefraværet øker. Jeg håper lærere og rektorer har sittet i lotusstilling og samlet krefter i sommer, for oppstarten har blitt alt annet enn en glideflukt over i striskjorta.

Heldigvis er det fullt trykk på sporing og massetesting. Det kan gi oss bedre kontroll inntil enda flere er vaksinerte. Foreløpig må vi takle blåmandag på grønt nivå.

