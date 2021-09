Erna-ekspressens lange ferd mot valgnatt

Saken oppdateres.

Det kan man i alle fall få inntrykk av hvis man leser VG. «Siste spikeren i kista» var overskriften på den siste «katastrofemålingen for Høyre». Med en tilbakegang til 18 prosent blir ikke Solbergs regjering levnet noen sjanse til å overleve valget, ifølge valgekspertene VG intervjuet.

Selv bedyrer Erna Solberg at hun fortsatt tror på borgerlig flertall. Hun kan vanskelig si annet. Nå er hun inne i valgkampens mest intense periode. Mandag startet Høyres egen buss, dekorert med et portrett av Solberg der hun viser seierstegnet med fingrene, sin siste kjøretur fra Oslo. Til Sørlandet og videre oppover Vestlandet til den passerte over trøndergrensa torsdag formiddag.

I skrivende stund, torsdag kveld, er bussen på full fart gjennom Nord-Trøndelag før den etter hvert skal ende opp i Bodø. Dette er den siste kraftanstrengelsen før valglokalene stenger for godt på mandag. Et være eller ikke være for Solberg som landets statsminister.

Hun vet hva som er på spill. I Trondheim har valgkampapparatet en pust i bakken på Egons i prinsenkrysset. Rådgiverkorpset har praiet en taxi som står og venter bak hjørnet, planen er visstnok å kjøre statsministeren til Sirkus shopping for å treffe folk. Så blir planen, uten nærmere forklaring oppgitt, og taxituren avlyst. Det er et anstrøk av kaos.

Når vi endelig stiger om bord i bussen sitter Solberg fremst, som seg hør og bør. Lenger bak sitter statsrådene Henrik Asheim og Tina Bru sammen med stortingsrepresentant Peter Frølich. De spiller inn podcasten «Stortingsrestauranten». «Vi må ikke ta sorgene på forskudd», hører jeg Asheim si, før han fortsetter: «Nå skal vi vinne valget, og ta alle på senga»!

Dette er valgkamp på høyoktan. Selv har statsministeren hoppet av og på bussen på ferden nordover. Ikke for å hvile, men for å delta i partilederdebatt, blant annet. Du merker at hun er i valgmodus, hun starter svaret før jeg er ferdig med spørsmålet:

- Hva hadde du ønsket hadde vært mer i fokus…

- Hva vi skal leve av i framtida. Det ligger store utfordringer foran oss. Jeg hadde ønsket vi hadde hatt mer debatt om hvordan vi skaper de lønnsomme jobbene, men det er jo mer populært å dele ut penger, sukker hun. Solberg peker på at vi har kommet bedre ut av krisen enn det mange trodde, at det kan være derfor disse litt tunge spørsmålene ikke har kommet mer fram i valgkampen.

I et valgkampapparats siste krampetrekninger er det selvsagt ikke rom for å snakke om mulighetene for å tape regjeringsmakt. Men du skal ikke sitte lenge på Høyre-bussen før du fornemmer en litt edruelig realisme. Tallrike målinger viser det samme. Det borgerlige flertallet står for fall, selv om de fire partiene som danser rundt sperregrensen kanskje kan skape en viss spenning helt til slutt. Du må nemlig komme over denne grensa på fire prosent for å kunne være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene fra valgkretsene. Dermed er gevinsten ved å komme over sperregrensa stor. Hvis regjeringspartiene Venstre og KrF kommer over, og opposisjonspartiene MDG og Rødt dupper under, jevner det seg litt ut. Likevel skal det holde hardt, om vi legger målingene til grunn.

Derfor snakkes det ikke bare om å beholde regjeringsmakt blant høyrefolkene på busstur, de er også opptatt av å gjøre et best mulig valg med mandater i så mange valgkretser som mulig. Nord-Trøndelag er et kjernedistrikt i så måte, her kniver Høyres førstekandidat Elin Agdestein med Senterpartiet og Frp om det siste mandatet. Sånn som målingene er nå, kan et fåtall stemmer avgjøre kampen.

Det er ikke bare viktig for Høyre å kapre et mandat fra rødgrønn side i kampen om å beholde regjeringsmakt, det handler også om å kunne målbære Høyres politikk i alle deler av landet dersom partiet havner i opposisjon.

Agdestein er glad for støtten Solbergs lynvisitt gir. Det skaper oppmerksomhet, og det gir en ekstra oppkvikkende effekt på slitne valgkampmedarbeidere i Nord-Trøndelag. Selv ser hun ikke bort fra at det kan bidra til å utløse akkurat de stemmene hun trenger for å berge stortingsplassen.

Mandag faller dommen, da får Agdestein vite om hun kan reise tilbake til Stortinget, eller om hun må stå igjen på holdeplassen.