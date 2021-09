Hvilken riking i denne byen vil sponse nytt kunstmuseum?

Debatten om hvor det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design skal ligge i byen, er allerede godt i gang. I desember skal styret i Museene i Sør-Trøndelag (Mist) levere sin innstilling til det de mener er den beste plasseringen i byen. Håpet er at museet blir et storstilt kunstløft for byen, men da må finansieringen på plass. Tidligere Mist-direktør Suzette Paasche antydet minst én milliard kroner for noen år siden. Nåværende styreleder Ellen Tveit Klingenberg er mer moderat. Hun antar en investering på «mange hundre millioner kroner».