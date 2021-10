Fem grunner til at hjemmekontor ikke er bra for oss

Hoppstjernen kritisk – overrasket over at trønderstøtte ble lekket

Hjemmekontor er deilig, tenker mange. Hvis det er én ting vi skal ta med oss videre fra pandemien, er det muligheten til å jobbe hjemmefra, sier de.

Selvfølgelig er det mange fordeler med hjemmekontor. Du slipper å stresse i rushtida for å komme deg til og fra jobb. Du kan styre dagen din på en helt annen måte enn når sjefen henger over skuldra di.

Da jeg jobbet fra kjøkkenbordet under pandemien, merket jeg likevel at jeg betalte en høy pris for friheten. Dagene ble mer og mer ensformige og ensomme. Arbeidstid og fritid gled over i hverandre.

Når sjefene og vi ansatte nå skal finne ut hvordan vi skal jobbe framover, er det i hvert fall fem punkt vi bør tenke gjennom. I tillegg har jeg et punkt sex helt til slutt.

1. Det er usunt.

I en stor, nordisk undersøkelse som ble lagt fram i mai, sa fire av ti nordmenn at både den psykiske og fysiske helsa ble dårligere av hjemmekontor. Mange følte seg isolerte og ensomme og savnet variasjon.

I de fire nordiske landene var det danskene og vi nordmenn som taklet hjemmekontor dårligst. Kanskje vi nordmenn har større behov for sosial kontakt enn vi har vært klar over.

2. Det passer best for de privilegerte.

Når vi journalister skriver at «alle» har vært på hjemmekontor, er det selvfølgelig feil. Du kan ikke sette opp en grunnmur på Heimdal hvis du sitter ved kjøkkenbordet på Byåsen. Det er kontorfolk med godt bredbånd som kan jobbe hjemmefra.

Omtrent halvparten av de ykesaktive har gjort det i perioder under pandemien, og det er stor forskjell på dem. Mange bor trangt og kan ikke innrede eget kontor. Mange bor alene, og hverdagene blir ekstra ensomme når du ikke en gang kan møte kolleger.

Hyttekontor med muligheter for en lang tur i lunsjen? Da snakker vi om de veldig privilegerte. Det er nok ikke så mange av dem som mediene har gitt inntrykk av.

3. Hjemmekontor er ofte en større fordel for sjefene enn for de ansatte.

Mange av oss strekker oss ekstra langt når vi sitter hjemme. Hvis vi har tatt et par ekstra pauser i arbeidstida, tar vi det igjen utover kvelden. PC-en sto jo der likevel. Og vi ber ikke om overtidsbetalt, siden vi var litt sløve i arbeidstida.

Arbeidsgiverne kan spare mye penger på medarbeidere som sitter hjemme. Mange bedrifter kan da klare seg med mindre plass og vil redusere utgiftene til husleie, strøm og daglig drift. Hvis du har 20 ansatte og alle arbeider to dager hjemmefra i uka, kan du fjerne flere kontorplasser.

4. Vi har klare regler om arbeidsmiljø som kan bli svekket.

Overtid og antall arbeidstimer i uka er én sak. Hvordan arbeidsplassen din er utformet, er en annen. I den forskriften som gjelder i dag, heter det blant annet at arbeidsgiveren har ansvar for at «arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger». Det kan være sjefens ansvar å sørge for god kontorstol og et arbeidsbord med riktig høyde på hjemmekontoret.

Forskriften om hjemmekontor er forresten fra 2002. Nå blir den oppdatert, men det er tvilsomt om justeringene er kraftige nok. Vi trenger i hvert fall en bestemmelse om at hjemmekontor skal være frivillig og at de som ønsker det, alltid skal ha en kontorplass å gå til. Der har den neste arbeidsministeren en jobb å gjøre.

5. Det nye arbeidslivet kan bli ustabilt og mindre kreativt hvis mange skal jobbe hjemmefra.

Gjennom hele pandemien har det vært mye snakk om at folk savner den uformelle praten ved kaffemaskina. Det er ofte der de gode idéene oppstår. Når slike møteplasser forsvinner, føler vi oss heller ikke like knyttet til arbeidsplassen. Vi ser allerede eksempler på at mange slutter, begynner for seg selv eller finner en annen arbeidsplass med bedre sosiale forhold. Det bør være en alvorlig bekymring for både sjefer og ansatte.

Jo, hjemmekontor kan være fint, så lenge det er frivillig, regulert og de ansattes rettigheter blir ivaretatt. Men det er mange skjær i sjøen.

Og hvis argumentene mine så langt ikke har gjort inntrykk, kan jeg tilføye et punkt sex: Hjemmekontor ødelegger sexlivet. En sexolog i Stavanger sa i hvert fall det til NRK:

– Vi går hjemme og blir veldig husvarme. Vi har blitt for dårlige til å ta vare på oss selv. Det påvirker seksualiteten og skaper lite lyst mellom to partnere, sa han.

Best å kle seg ordentlig og dra på kontoret, med andre ord.