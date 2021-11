En flau start på ryddejobben

Hotellbransjen gleder seg over at storkonsertene er på søndager

Tirsdag kveld var det duket for en ny episode i den pågående pendlerboligskandalen på Stortinget. Igjen måtte en folkevalgt krype til korset og innrømme at hun har misforstått reglene. Etter Aftenpostens første avsløringer om daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad før valget, har det nærmest gått slag i slag.

Men denne innrømmelsen i Adresseavisen skiller seg ut. Det er stortingspresidenten som nå legger seg flat og beklager, hun som sitter med ansvaret for å gjenvinne tapt tillit.

Eva Kristin Hansen fra Kolstad i Trondheim har representert Arbeiderpartiet på Stortinget i 16 år. I 12 av dem har hun hatt gratis pendlerbolig i Oslo. I 2011 gjorde et samlivsbrudd at Hansen trengte et nytt sted å bo i hjembyen. Løsningen ble å leie et rom i leiligheten til venn og kollega Trond Giske. Først i 2017 sa hun opp hybelen og sa fra seg Stortingets leilighet i hovedstaden.

Tre år tidligere, i 2014, gifta hun seg og kjøpte halvparten av mannens bolig på Langhus i Ski. Samtidig beholdt hun sin folkeregisterterte adresse på Giskes hybel og dermed også gratis pendlerbolig i Oslo.

Dette sa hun ingenting om da hun som nyvalgt stortingspresident varsla at nå det skal ryddes opp i stortingspolitikernes ordninger.

– Årvåkenhet, granskning og kritisk bevissthet omkring oss er nødvendig – fordi Stortinget er folkestyrets fremste institusjon, sa Hansen fra Stortingets talerstol, henvendt mot kong Harald og dronning Sonja.

Først da Adresseavisen konfronterte henne med nye opplysninger, blant annet fra Eiendomsregisteret, kom beklagelsen.

Den kommer fordi Hansens og ektemannens hjem i Ski ligger 29 kilometer fra Løvebakken. Stortingets regler slår fast at pendlerboliger skal gå til «stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget». Fra 2014 eide Hansen en bolig godt innenfor grensa. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp gratisleiligheten i Oslo.

Hansen bedyrer at hun trodde at hun fulgte regelverket. Hun beklager at hun ikke sjekket det grundig. Dermed føyer hun seg inn i en nedslående lang rekke av folkevalgte som tilsynelatende ikke har tatt innover seg at gratis pendlerbolig er til for dem som har hjemmet sitt utenfor hovedstadsområdet, ikke for dem som synes det er kjekt å slippe boutgifter eller ha en sentrumsbolig tilgjengelig.

Men det som nesten er vanskeligere å forstå, er at hun ikke har sørget for å rydde opp i etterkant. Det er ikke bare flaut, det vitner om mangel på forståelse av hva som skal til for å gjenreise tilliten. Hansen selv skriver i e-posten til Adresseavisen at mange stortingspolitikere har misforstått ordningen. Men meldte ikke behovet for selvransakelse seg da Aftenposten satte flomlyset på både regelverk og regelbrudd?

Verken som visepresident før valget eller som stortingspresident etter valget, har Hansen snakket åpent om at hun selv kan være blant dem som ikke har tolket reglene riktig. Det hun har snakket høyt om, er behovet for en grundig gjennomgang av både regelverket og praktiseringen av det.

Nå er det hennes praktisering av regelverket som får en grundig gjennomgang, i hvert fall i pressen. Men fra Stortinget? Ifølge e-posten fra Hansens rådgiver er det lite som tyder på reaksjoner derfra. Der sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen, at flere representanter har misforstått regelverket og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansens sak.

Som flere har påpekt tidligere, står dette i slående kontrast til hva vanlige folk som ikke følger Navs regler opplever. I retten hjelper det nærmest aldri å forsvare seg med at en ikke forsto regelverket. Som Hansen selv skrev i kjølvannet av Nav-skandalen: «Dette er så jævlig. Havner du i trøbbel med staten, da vinner staten. Sånn er det bare.»

Heldigvis for henne er det ikke like jævlig å havne i trøbbel med Stortingets administrasjon.