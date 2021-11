Politikerne har problemer med balansen

– Julebordet i Ap blir et underlig skue

Saken oppdateres.

De fleste av oss er drittlei. Innerst inne tror jeg politikerne i formannskapet i Trondheim er det også. Utallige ganger har de diskutert smittevern, og nå er det blitt enda vanskeligere å vite hvilket nivå de bør legge seg på.

Noen utsagn i formannskapet onsdag forteller mye: - Jeg skjønner det ikke, sa én. - Vi famler, sa en annen. - Vi står i spagat, sa en tredje.

Enden på debatten ble at vi nå må bruke munnbind på bussen i Trondheim, alle sammen, også når vi kan holde avstand. I tillegg blir munnbind påbudt i butikkene. Ikke alltid, riktignok, for i butikkene gjelder påbudet bare hvis vi ikke kan holde en meters avstand til andre.

Ikke rart hvis du er forvirret, for nå skulle jo livet vært normalt, riktignok med høyere beredskap og noen fornuftige leveregler om å vaske hendene og slikt. Men livet er slett ikke normalt.

Vi har begynt å sjekke smittetallene igjen når vi står opp om morgenen. Ikke fordi tallene i seg selv er avgjørende, men fordi høye tall kan føre til flere sykehusinnleggelser. Flere innleggelser er selvfølgelig verst for dem som er syke. I tillegg påvirker det alle oss andre, for når helsevesenet får problemer, blir livene våre begrenset.

Innstrammingene som politikerne i formannskapet ble enige om onsdag, er til å leve med en periode. Den viktigste forskjellen fra tidligere er at hvis du ikke kan holde meteren, blir det nå blir påbudt å bruke munnbind på butikken. Før var det bare anbefalt.

Handelsnæringa er nok ikke glade for innstramminga, for munnbindpåbud kan dempe kjøpelysten før jul. Enklere å bestille på nettet, vil nok en del kunder tenke. Dessuten er det Black Week og Black Friday også i nettbutikkene.

Alle smitteverntiltak demper aktiviteten i samfunnet. For selv om tiltakene hver for seg er til å leve med, er de en påminnelse om pandemien. Verken serveringsstedene eller kulturlivet er direkte rammet av de siste innstrammingene i Trondheim, men selv milde tiltak kan få folk til å sitte hjemme i stedet for å gå på konsert og pub.

Kulturlivet har allerede merket at mange foretrekker sofakroken, selv om det er fritt fram og liten smittefare ved å gå ut. Noen har antakelig endret vaner, noen er nok blitt utrygge.

Og politikerne? Det er nesten så jeg synes synd på dem, for de skal balansere ulike hensyn som står i sterk motsetning til hverandre. De skal ta vare på næringslivet, kulturlivet, fritidsaktivitetene og den psykiske helsa til folk. Samtidig skal de være ansvarlige og vedta forskrifter og anbefalinger som kan holde pandemien i sjakk. Strengt smittevern har store, negative konsekvenser på andre områder.

Jeg har fulgt med på utallige formannskapsmøter om korona, og jeg har inntrykk av at politikerne blir mer og mer slitne. Den nye situasjonen har gjort det vanskeligere: Livet skal være normalt, men det er ikke særlig normalt, likevel.

- Jeg skjønner det ikke, sa for eksempel Geirmund Lykke (KrF) under møtet onsdag. I likhet med flere andre snakket han om faren for dobbeltkommunikasjon og uklare beskjeder til befolkningen.

- Vi står i spagat, mente ordfører Rita Ottervik (Ap). Partifelle Roar Aas var inne på at politikerne famler. Det er ikke enkelt å vite hvilken linje de skal legge seg på i den nye situasjonen.

For deg og meg er det minst like vanskelig. Når regler og anbefalinger endrer seg hele tida, er det ikke lett å vite hva som gjelder akkurat nå.

De mest forvirrende forslagene fra kommuneadministrasjonen ble heldigvis ikke vedtatt. Men de ble omtalt i mediene før møtet, og hvordan ble det egentlig, ble anbefalingene om hjemmekontor og fritidsaktiviteter bare i mindre grupper vedtatt? Og hvordan kunne kommunetoppene foreslå at vi bør redusere antall sosiale kontakter, samtidig som det fortsatt skal være greit å gå på julebord?

For ordens skyld: Ikke noe av dette ble vedtatt. Vi kan møte på jobb, synge i kor, danse ballett og spille fotball som vanlig.

Når politikerne og kommunetoppene sliter med å finne balansen i den rare situasjonen vi befinner oss i, blir det opp til oss andre å bruke sunn fornuft. Vi forstår jo stort sett hvilke situasjoner som kan være smittefarlige. Slike situasjoner får vi holde oss unna.