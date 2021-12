Jeg står foran speilet. Om kort tid skal jeg dra på Feministhuset for å lede en samtale om vold mot kvinner. Kanskje burde jeg tatt en siste titt på notatene mine. I stedet for står jeg der, med blikket festet på meg selv og spør: Speil, speil på veggen der… skal jeg ta på meg leppestift? Eller blir det for jålete?