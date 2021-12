Aldri har norsk film vært bedre

Saken oppdateres.

Pandemien har preget kinoåret 2021 mer enn den har preget kvaliteten på filmene. Jeg vil hevde at det aldri har vært premiere på så mange gode norske filmer i et år som det har vært i 2021. Det har alt blitt reflektert i internasjonalt gjennomslag.

Joachim Triers «Verdens verste menneske» ga Renate Reinsve Gullpalmen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes. Filmen har vært med på en rekke årsbestelister også internasjonalt, og er blant de 15 filmene som kjemper om Oscar for beste ikke-amerikanske film. Yngvild Sve Flikkes «Ninjababy» fikk nylig pris for beste komedie under European Film Awards, og dokumentaren «Gunda» fikk Nordisk Råds filmpris.

De siste åra har jeg gjort poeng av at det har vært så mye som to eller til og med tre norske filmer på Adresseavisens liste over de 20 beste filmene med norsk premiere siste år. I år slås disse rekordene med hele fire filmer. Aldri i mine drøyt 30 år som filmanmelder har det vært laget så mange gode norske filmer.

Foruten de fire til Joachim Trier, Eskil Vogt, Yngvild Sve Flike og Viktor Kosakovskij, er det også flere norske filmer som kunne vært på lista. Som kvalitetsfilm av internasjonalt format ruver også Itonje Støimer Guttormsens «Gritt» og Ragnhild Nøst Bergems dokumentar om demens, «Vær her». Den står ikke tilbake for oscarvinneren «The Father» i behandlingen av tematikken.

En fjerdedel av de 20 filmene hadde ikke vanlig kinodistribusjon i Norge, med strømmeplattformer som hovedarena. Det viser både at pandemien har forsterket et utviklingstrekk fra de siste åra og at særlig Netflix har blitt en produsent og distributør av kvalitetsfilm over et større spekter enn for bare få år siden.

For de rekordmange gode norske filmene og de største og beste internasjonale, er det synd at kinoåret ble amputert igjen med ny nedstenging i desember. Samtidig viser besøkstallene for den mest åpne delen av kinoåret at publikum kom tilbake i større grad enn til andre kulturarenaer.

Over 660 000 nordmenn så James Bond kjøre til Fosen i solide «No Time To Die», mens 550 000 har sett Astrid Smeplass i «Tre Nøtter til Askepott». Det gjør den til en av de mest sette norske filmene på kino de siste 20 åra.

Filmen som troner øverst på denne lista, var ikke blant de 100 mest sette filmene på norsk kino i år. En animert dokumentarfilm om historien til en mindreårig afghansk flyktning som løy om sine familieforhold for å få opphold i Danmark, låter kanskje som tungt stoff. Særlig om man forveksler vektig med tungt.

Jonas Poher Rasmussens «Flukt» er spennende, rørende, tankevekkende og sterk historie som er fabelaktig godt fortalt. At den er kortlistet til Oscar både for beste ikke-amerikanske-film og for beste dokumentar er helt på sin plass. I likhet med andreplassen, bosniske «Quo Vadis, Aida» er det en film som setter brennbare tema under debatt med suveren bruk av film som medium. Til sterk og uforglemmelig film fra et usedvanlig filmår, hvor åtte av de 20 beste filmene var laget av kvinner.

