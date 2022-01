Katastrofen ryster også 42 år etter

Det er sannsynligvis litt tilfeldig at 2022 innledes med at de to store norske seriepremierene på NRK og TV2 handler om Alexander Kielland-ulykken. Samtidig er det nok et tegn i tida at det først nå, nesten 42 år etter den store katastrofen, at vi får de brede tv-fortellingene om hendelsen, fortalt i form av dokumentar og drama.