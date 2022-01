Leilighet solgt over en million over takst i Trondheim: – Det er lite å velge i, og da blir det også press

Er vi klare for et atomkraftverk i nabolaget?

Saken oppdateres.





Dagsrevyen tirsdag så ut som om den prøvde å illustrere hvem som er best kvalifisert for å bli ny sentralbanksjef. «Hvem er best egnet?» var tittel på sendingen som ligger på NRKs nettspiller. Mot slutten av innslaget presenteres de to aktuelle kandidatene, Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache i form av en slags gjennomgang av CV-ene av programleder Petter Oulie-Hauge.

På en illustrerende grafikk presenterte han de to gjennom utdannelse og jobberfaring. Mens den mest kjente kandidaten fylte hele skjermen med kulepunkt og viktige posisjoner de fleste alt kjenner til, ble Ida Wolden Baches CV presentert i fire punkt som om hun gikk rett fra å være forskningsassistent til å bli visesentralbanksjef. Stoltenberg derimot fikk hele syv punkt, i et underlig stykke folkeopplysning. Vi fikk bekreftet det de fleste visste fra før om den ene kandidaten og fikk ikke vite så mye om den andre.

Jeg tror ikke Dagsrevyen foretrekker Stoltenberg som sentralbanksjef, men hadde innslaget vært fra ungarsk eller polsk tv, som et slags skrekk-og-gru-eksempel i Dagsrevyen, ville nok mange av oss ha ristet på hodet. Det kan vi gjøre nå også. På hjemmesidene til Norges Bank ligger CV-en til Wolden Bache. Den er både mye fyldigere og enda mer relevant enn det NRK ga inntrykk av. Når det gjelder folkeopplysning, er Dagsrevyen for tida bedre på Gyda enn Jens og Ida.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg her