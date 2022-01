Jan og Trond i Tromsø

Saken oppdateres.

Tromsø internasjonale filmfestival (Tiff) er ikke helt som før. 200 publikummere i stedet for 50 i salene gir mer festivalfølelse enn digital utgave. Ingen køer bortsett fra for koronatest og tidlig skjenkestopp, gjør at festivalen og byen preges mer av film enn fest.

Noen har stusset over at dokumentaren «Trond Giske – makta rår» ikke ble valgt som åpningsfilm. Det hviskes om at festivalen var redd for overskrifter som «Trond Giske åpnet Tiff igjen».

Les anmeldelsen av Giske-dokumentaren som snart kommer på kino

Giske er nemlig en av de nasjonale størrelsene som nesten alltid dukket opp på festivalen, både før og etter at han var kulturminister. Alle kulturministre som senere har åpnet festivalen har slitt med å matche Giskes filmglød. Mens de fleste politikere kommer, åpner og drar, ville Giske gjerne se og diskutere filmer, for eksempel på byens ærverdige bar og kino på Verdensteatret.

En annen filmelsker og fast tilreisende gjest mer kjent for annet enn film, er Jan Eggum. I år har det naturlig nok vært få tilreisende filmelskere i salene. Rett før en rumensk film på Verdensteatret onsdag kveld, kom det imidlertid en langhåra, gråhåra 70-åring fra Bergen og satte seg et par rader foran meg. Da gikk det lydløse lettelsens nikk gjennom den forskriftsmessig spredte forsamlingen. Noe er da nesten som før.

PS! Bildet viser da kulturminister Giske overrakte Eggum Norsk Artistforbunds ærespris i 2005 - i Oslo.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg her