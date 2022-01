Hvis de venter lenger nå, kan de bryte loven

Er nettbrett et skalkeskjul for å spare penger i skolen?

- Dette skal ikke vare én dag lenger enn nødvendig, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV2 tidlig i januar. Han snakket om smitteverntiltakene som skaper store problemer både for samfunnet og for hver enkelt.

Onsdag ga Folkehelseinstituttet (FHI) klar beskjed: Tiltakene er verre enn sykdommen. - Vi kan ikke bare skyve epidemien foran oss, sa direktør Camilla Stoltenberg. Hun mener «de fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid».

Hun sa altså nå. Noen timer senere fortalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringa vil komme med betydelige lettelser i neste uke.

Det er stor forskjell på «nå» og «i neste uke». Hvis regjeringa stoler på FHI og mener de har god nok kunnskap, kan det faktisk være et lovbrudd å vente i dagevis med å åpne. Hvis de allerede har bestemt seg, slik Kjerkol signaliserte, hvorfor vente? Har hun og Støre glemt det der med «ikke én dag lenger enn nødvendig»?

Det kan hende regjeringa vil ha med seg helt ferske råd fra helsemyndighetene over helga, men senest torsdag ettermiddag la Helsedirektoratet fram en ukerapport som viste at vi ikke står foran noen stor krise.

Ja, smitten øker voldsomt, men svært få blir alvorlig syke. Sykefraværet blir høyt, men det har vi tålt tidligere, uten at samfunnet ble stengt av den grunn. FHI mener dessuten at tiltakene, ikke sykdommen, vil være årsaken til over halvparten av sykefraværet. Det er noe å tenke over.

Siden det er umulig å stoppe smittebølgen, vil det dessuten bli seigpining å begrense livene våre slik at bølgen varer i mange måneder.

Gjennom to år med pandemi har vi kanskje glemt at det skal svært mye til før myndighetene kan diktere livene våre slik de har gjort etter 12. mars 2020. Jeg kunne sitert den nye paragrafen 4-3 a i smittevernloven. Den ble innført sommeren 2020 og gir regjeringa anledning til nokså omfattende begrensninger på livene våre for å begrense smitte og sykdom.

Men hvor mye de kan bestemme over hverdagen vår, avhenger av en definisjon som du antakelig må være både medisiner og jurist for å forstå fullt ut: Skal korona anses som en «allmennfarlig smittsom sykdom»?

Noen medisinske eksperter mener nei, ikke nå lenger. Andre mener ja. FHI mener nei. Og til og med Helsedirektoratets strenge assisterende direktør Espen Nakstad sier til VG at det er ikke sikkert vi trenger veldig mange smitteverntiltak. Sjefen hans, Bjørn Guldvog, sa under pressekonferansen torsdag at direktoratet er enig med FHI i at det er på tide med trinnvise lettelser.

Når helsemyndighetene gir så tydelig beskjed, er det nok i lovens grenseland å beholde dagens smitteverntiltak i flere dager til. Forholdsmessighet er et viktig ord i denne debatten.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er i hvert fall ikke i tvil. Han sier til Dagbladet at tiltakene ikke lenger er lovlige og at de må oppheves umiddelbart.

Helsedirektoratet og FHI har vært uenige gjennom store deler av pandemien. For å si det enkelt, har helsedirektør Bjørn Guldvog og assistent Nakstad vært strengere enn FHI-sjef Camilla Stoltenberg.

Hun har vært mer opptatt av de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene enn de to mennene. Det er nok derfor FHI, som sitter på bredest kunnskap om koronaen, har innsett at konsekvensene av tiltakene er i ferd med å bli verre enn sykdommen.

Kanskje regjeringa, som skal ta hensyn til hele samfunnet, bør høre mest på henne? Kanskje bør de også undersøke om jusprofessoren i Bergen har rett. Bryter de loven når de venter i flere dager med å gi oss friere liv?