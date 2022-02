Vinter-OL på TV er ikke viktig lenger

Saken oppdateres.

Er det fordi jeg begynner å bli godt voksen at jeg ikke bryr meg om OL i landet der de bryter menneskerettene? Eller er det noe med sportens utvikling? Kanskje jeg ikke gidder mer fordi pengene ser ut til å være viktigere enn idrettsgleden?

Jeg gidder i hvert fall ikke å drive grundige undersøkelser for å finne ut hvilke øvelser som går på hvilke TV-kanaler til hvilket tidspunkt. Folk jeg kjenner og som fortsatt er glødende interesserte, synes kommentatorene i reklamekanalene er så elendige at de slår av lyden og hører NRK Sport på radio i stedet.

LES OGSÅ: Curling-ekteparet fra Oppdal til curlingfinale

Jeg tror skiidretten skjøt seg selv i foten da de solgte rettighetene til å sende internasjonal skisport til høystbydende. Nordic Entertainment Group vant en heftig budrunde i 2019 der prisen visstnok ble rundt to milliarder kroner. NRK hadde ingen mulighet til å bla opp så mye.

Da hadde Den internasjonale olympiske komité allerede solgt rettighetene til å sende OL til Discovery Communications, som eier TVNorge. NRK og TV2 var sjanseløse også den gangen.

Dermed fikk skifolket en kortsiktig gevinst. Jeg er redd de får et stort, langsiktig tap. Interessen for langrenn på toppnivå ser ut til å synke kraftig. Kanskje kan vi fortsatt påstå at Johannes Høstflot Klæbo og co. driver med Norges nasjonalidrett – men vil vi kalle langrenn en nasjonalidrett om fem eller ti år?

LES OGSÅ: Klæbo var ikke i mål da Discovery avbrøt sendingen for å sende reklame

Hvis interessen for langrenn fortsetter å synke, vil nok sponsorene se seg rundt etter andre idretter. Den kortsiktige gevinsten kan skade sporten på lengre sikt.

Problemet handler ikke bare om hvilke kanaler som har rettighetene til å sende OL og VM. Den norske dominansen har gjort langrenn mindre spennende. Sporten sliter i tillegg med et problematisk image og en kultur som mange har vondt for å svelge. Kulturendringen kan oppsummeres slik:

Harald Grønningen (fem OL-medaljer og to VM-medaljer på 60-tallet) gjorde karriere som motorsagselger da han la opp. Bjørn Dæhlie har tjent så mye penger på klær og eiendom at han ikke lenger har råd til å bo i Norge. Det er ikke uten grunn at jeg aldri har kjøpt et Dæhlie-produkt, og det handler ikke om hva BJ er en forkortelse for på engelsk.

Les minneord om Harald Grønningen her

Lundemo er en sur, gammel gubbe, tenker dere nå. Alt var bedre på 60-tallet, liksom? Vel. Inntrykket mitt er at det er de eldre som er mest interesserte i ski. Som en sportsinteressert kvinne i 20-åra sa til meg: - TV-en sto alltid på hjemme hos mamma og pappa, så da fulgte jeg med. Men etter at jeg flyttet for meg selv, har jeg hatt annet å holde på med.

Men jeg har selv lurt på om det er alderen som gjør at jeg har mistet interessen. Noe av det verste med å bli eldre, er jo at den barnlige gleden forsvinner. Entusiasmen kan fort avta med åra.

Likevel tror jeg ikke det er alderen min som gjør at jeg vil beskrive Lillehammer-OL, VM i Granåsen og til og med VM i Oslo i 2011 med ett ord: Folkefest. Ordet er en klisjé, men ganske presist. Hvordan er det med folkefesten i Kina, dere som har sett sendingene?

LES OGSÅ: OL-byen framstår som en spøkelsesby

Selvfølgelig har stemningen under OL sammenheng med korona, men hva sier det om internasjonal skiidrett at OL i det hele tatt kunne havne i et land som bryter menneskerettene?

Siden jeg uansett vil bli beskyldt for å være en sur, gammel gubbe, tillater jeg meg å mimre litt.

I 1972 var jeg en sportsinteressert guttunge som sto opp midt på natta for å se at Erik Håker datt i andre omgang i storslalåm under OL i Sapporo. Jeg var like mye B-menneske da som nå, men det viktigste i livet den natta var å finne ut om oppdalingen ville ta gull.

To år senere skulket jeg en skoletime for å se Magne Myrmo bli den siste verdensmesteren på treski.

I 1994 var jeg journalist under OL på Lillehammer, jeg var ivrig på plass under ski-VM i Granåsen tre år senere, og i 2011 skrev jeg kommentarer fra VM i Oslo.

I dag er jeg fullstendig uinteressert. Jo, det hender fortsatt at skiidrett på toppnivå gir meg en boblende glede, som da Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal tok dobbeltseier i utfor under VM i Åre i 2019, med to hundredeler mellom dem.

Men da jeg lørdag morgen fikk et varsel på telefonen om at Therese Johaug hadde tatt OL-gull, reagerte jeg med et gjesp. Selvfølgelig gjorde hun det. Hva så?