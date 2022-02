Noen er fortsatt redde, men Jonas kunne ikke vente lenger

- Jeg kan takke datteren min og samboeren hennes for at dette gikk bra

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag gjorde regjeringa endelig det vi har ventet på. De fjernet nesten alle koronatiltak, slik at vi kan leve normale liv.

Rapportene fra utelivet i Trondheim lørdag kveld og natt til søndag viser at mange ville feire. Det er helt naturlig, etter to blytunge år. Som vanlig feiret noen litt for mye. Men ikke mer enn det som var vanlig en lørdagskveld før koronaen brøt løs.

De fleste holdt seg uansett hjemme. Noen av dem som satt hjemme, var dessuten redde for hva som nå vil skje. Det skal vi ta på alvor. Noen har helseproblemer som gjør at de kan bli alvorlig syke, selv om omikron er temmelig ufarlig for de fleste av oss. I tillegg har myndighetene gjennom to år nærmest oppdratt oss til å være redde.

En del av dem som er bekymret, ser ut til å mene at regjeringa ikke burde åpne så mye som de nå gjør. Mange brukte også munnbind i Trondheim lørdag, selv om det ikke lenger er påbudt. Det er fint å ha munnbindet i beredskap, siden det kan dempe smittetoppen. Men det er problematisk å forlange at samfunnet skal være delvis stengt fordi noen få er ekstra utsatt for sykdom.

Det har alltid vært noen som ikke tåler å bli smittet av en del sykdommer. Men vi har aldri stengt samfunnet av den grunn. Vi har aldri tidligere forlangt at livet skal være fritt for risiko og sykdom.

To år med korona har likevel ført til at noen har endret holdning. Vi er blitt så vant til å følge med på smittetall at mange ble skremt da smittetallene var over 20 000 flere dager i forrige uke.

Det tar tid å skru om hodet, slik at vi blir mer opptatt av viktigere tall. Lørdag lå bare 41 personer på intensiven med korona. På det meste, rett før nyttår, var 125 innlagt på sykehusenes intensivavdelinger.

Det meste peker i riktig retning, og det er ikke lurt å trekke omikronbølgen ut i langdrag. Derfor mener mange at regjeringa fjernet tiltakene altfor sent.

Hvis de hadde ventet lenger, kunne de nærmet seg lovbrudd. Så strenge tiltak som vi har levd med de to siste åra, er akseptable bare når det er snakk om svært alvorlige sykdommer.

«Allmennfarlig smittsom sykdom», er begrepet som blir brukt i loven. Omikron er smittsomt, men ikke allmennfarlig. Det har myndighetene visst i flere uker. Det står også i loven at tiltak straks skal oppheves når de ikke lenger er nødvendige. Straks, står det. Likevel har regjeringa ventet helt til nå med å fjerne de siste av det som må beskrives som svært inngripende tiltak.

- Dette skal ikke vare én dag lenger enn nødvendig, sa statsminister Jonas Gahr Støre til TV2 tidlig i januar. Han holdt ikke ord. Tiltakene har vart lenger enn strengt tatt nødvendig.

Ja, jeg er selvfølgelig klar over at hensynet til kapasiteten i helsevesenet og frykten for skyhøyt sykefravær veide tungt. Det har vært naturlig å tenke «hvorfor ikke vente litt til, for sikkerhets skyld? Etter to år tåler vi et par uker til.»

Slike tanker bygger på en holdning om at det ikke er så nøye med noen av de helt grunnleggende verdiene i et fritt, demokratisk land som Norge. Myndighetene kan ikke diktere hvor mange vi omgås og hvor mange vi tar imot på besøk hjemme. De kan ikke tvinge oss i karantene hvis det ikke er ekstremt gode grunner for det.

Ja, karantenekravet forsvant 1. februar, men var det virkelig helt nødvendig å beholde det så lenge?

Nå driver jeg med etterpåklokskap, og det er ikke alltid en sympatisk beskjeftigelse. Dessuten er det lett å sitte på sidelinja som aviskommentator. Det er atskillig vanskeligere å være statsminister og helseminister og sitte med alt ansvaret.

Men både etterpåklokskap og kritikk er nødvendig i tida framover. Det kommer antakelig flere pandemier og epidemier. Vi må lære av det vi har vært igjennom, slik at vi takler dem bedre neste gang.

Norge har riktignok taklet koronaen godt når vi ser på smitte- og sykdomstall. Men skal vi neste gang godta at regjeringa setter Grunnloven til side, slik de gjorde 12. mars 2020? Koronakommisjonen som la fram sin rapport i april i fjor, fastslo at det skjedde.

Vi må også se nærmere på hvor mange andre tiltak som har vært på grensen av eller brutt grensen for hva myndighetene kan tillate seg. Flere studier tyder nå på at smitteverntiltakene ikke har hatt så stor effekt som vi har trodd. Forskere, blant annet i USA, mener smitten ville utviklet seg på omtrent samme måte uansett tiltak.

Dette må vi få vite mer om. Tiltakene har hatt alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser og økonomi og ikke minst for folks psykiske helse. De unge er blitt hardt rammet. Hvordan vil koronalivet påvirke dem i åra framover? Var tiltakene virkelig helt nødvendige?

Jeg er spent på historiens dom.