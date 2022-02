Når noen snakker om «folkeopprør», bør alarmklokkene ringe

Det var tydelige fotspor i nysnøen. Gjerningspersonen hadde kommet via naboeiendommen

Begrepet «folk flest» er for lengst en klisjé. Men det benyttes fortsatt av politikere som vil signalisere direktekontakt med strømninger blant mennesker på «grasrotnivå». At henvisninger til en ikke-uttalt folkevilje ofte kommer fra partipolitikere i opposisjon, avslører skuespillet: De har ikke et flertall av velgerne bak seg, men bedriver retorikk.

Hvorfor er den påståtte folkeligheten en så viktig del av dagens politiske ordskifte? Noe av grunnen kan være den beviselige gjennomslagskraften for flere «folkelige opprør» i Norge de siste årene: Motstanden mot vindkraft er ett eksempel. Protestene mot bompenger et annet. Og lokale aksjoner mot sykehusnedleggelser et tredje.

Slike bevegelser har satt sitt markante preg på samfunnsdebatten. De er ikke klekket ut i politiske workshops rundt Youngstorget, men springer ut av «vanlige» innbyggeres misnøye med spesifikke enkeltsaker. Nettopp enkeltsaker engasjerer bredt og kraftig i en politisk virkelighet der ideologi, partilojalitet og lange linjer virker mindre interessant for mange.

Ofte har disse protestene vokst seg viktigere gjennom effektiv bruk av sosiale medier. Særlig Facebook har åpnet dører for stor mobilisering og konkret planlegging av markeringer i det virkelige liv.

Men som hos etablerte politikere, går det blant nettbrukere inflasjon i bruken av begreper som «folk» og «folkelig». Det skjer delvis for å rettferdiggjøre egne standpunkter, delvis for å indikere at mange stiller seg bak. «Folkeopprør» er blitt vår tids melodi, noe man nynner på for å lokke til seg likesinnede eller omvende andre.

Da er det også viktig å favne bredt: Selv marginale Facebook-grupper med få medlemmer kan for eksempel beskrive seg som arenaer «der folket tar til motmæle mot globalisme og sentralisering, bompenger og bypakker, EU, Schengen og Acer, vindmøller og fordyrende strømløsninger, oppdrettslaks osv....».

Samtidig finnes det flere eksempler på at utenforstående gjerne vil kapitalisere på misnøyen slike grupper er et uttrykk for. Det «folkelige opprøret» er både butikk og politikk – en symbiose av grasrot-engasjement og aktiv støtte fra ressurssterke aktører med politiske og økonomiske interesser.

I hovedstaden var Facebook-gruppa «Ja til bilen i Oslo» i mange år toneangivende i kritikken mot Miljøpartiet De Grønnes samferdselspolitikk. Aktiviteten i gruppa var voldsom, i det som på overflaten lignet vanlige osloborgeres definitive oppgjør med sine folkevalgte. Bak sto en erfaren PR-rådgiver med ukjent oppdragsgiver.

For få år siden deltok noen av landets rikeste personer i finansieringen av en «alternativ» nettavis, der kritikk mot aggresjon og hat i kommentarfeltet ble møtt med liksom-prinsipielle forklaringer av typen «å forby følelser er totalitært og farlig, og derfor må folk få mene absolutt hva de vil».

Internasjonalt har suksessrike protestbevegelser mottatt både økonomisk og idémessig støtte fra personer utenfor landegrensene. Ferske data fra en innsamlingsaksjon til inntekt for den pågående lastebil-aksjonen i kanadiske Ottawa, viser at 56 prosent av pengegiverne bor i USA.

Trump-vennlige politikere på den amerikanske høyresiden har også ytret åpen støtte til aksjonistene, som i utgangspunktet har bestått av kanadiske trailersjåfører med liten vilje til å vise vaksinepass på grenseoverganger. Nå har langt flere enn forsmådde sjåfører tilsluttet seg protestene, som myndighetene mener er ute av kontroll.

Samme tendens har vi sett i Norge. Helt legitime organisasjoner som Motvind er blitt tvunget til interne oppgjør etter at ytterliggående ekstremister har dukket opp på flere åpne arrangementer. Å være en del av et «folkelig opprør» har en viss tiltrekningskraft på personer med horn i siden til makthavere og etablerte politiske miljøer, uansett hva årsaken måtte være.

Og hvem vil vel ikke være «folkelig» eller representere «folket»? Alle vil det. Begrepene har gradvis mistet reell betydning, parallelt med at de stadig synes viktigere i offentligheten. Og nettopp derfor bør alarmklokkene ringe når noen bruker dem.