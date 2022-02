Tjener millioner på noe som vil koste oss dyrt

Må tilbake til 2014 for å finne tall på samme nivå

Hæ, ikke lønnsomt? Hvis du er grunneier og selger tomter til en million kroner stykket, strømmer jo pengene inn? Hvis du er entreprenør eller håndverker, tjener du også ganske fett? Hyttefolket legger igjen penger både i kommunekassene og i butikkene. Mange kjøpmenn gnir seg tilfreds i hendene nå i vinterferien.

Jo, men når du bygger ned naturen slik hyttebygging og annen virksomhet gjør, er det på lengre sikt ikke lønnsomt. Det er ikke jeg som påstår det, det er næringslivet selv.

Les bare hva som står i en ny rapport: «Naturen er i ferd med å ødelegges i et forrykende tempo. For norsk næringsliv, som i stor grad er basert på Norges rikelige naturressurser (…), betyr dette at næringsgrunnlaget vårt ødelegges.»

Nei, det er ikke MDG som har skrevet dette, det er Sjur Gaaseide. Han er CEO, så han er næringslivsmann til de grader. CEO i Deloitte Norge, som driver med pengerådgivning, advokattjenester og slikt.

På oppdrag fra WWF Verdens naturfond har de laget en grundig rapport om konsekvensene av at Norge og verden får stadig mindre natur. Det er ille på flere måter. Både fordi naturen har en verdi i seg selv og fordi den tar opp i seg store mengder klimagasser. Jo mer natur vi mister, desto verre blir det for klimaet.

Rapporten viser at næringslivet risikerer å tape store beløp hvis mer og mer natur forsvinner. Det må da være et faktum som gjør inntrykk også på dem som ikke er så opptatt av klimakrisen. For da snakker vi om at både arbeidsplasser og fortjeneste kan forsvinne.

Noen synes nok det er urettferdig av meg å trekke fram hyttebyggingen som en viktig årsak til at naturen forsvinner. Boligbygging, byvekst, motorveier, vindkraft, kraftledninger og mye annet som vi mennesker driver med, ødelegger også natur.

Men hyttebygging er årsaken til 25 prosent av naturødeleggelsene de siste åra. Hyttefolket vil dessuten ikke stå i bilkø fredag og søndag kveld, og dermed øker kravet om nye, raske, naturødeleggende veier.

Dessuten ser det ut til at hyttebyggingen er ute av kontroll. Lokale myndigheter ga i fjor tillatelse til å sette i gang bygging av nærmere 9 000 fritidsbygg i Norge. Det er 40 prosent mer enn året før. Hyttemarkedet koker, melder Adresseavisen.

Pandemien, som har ført til at flere vil ha hytte i hjemlandet, er en av årsakene til hytteveksten. Men tendensen har gått i samme retning i mange år.

Tall fra Norsk institutt for naturforvaltning og Statistisk sentralbyrå viser at Norge hadde drøyt 350 000 hytter og fritidsboliger i 2001. I dag har vi hundre tusen flere. Størrelsen på hyttene har dessuten økt kraftig. Ei gjennomsnittlig hytte tidlig på 80-tallet var på drøyt 60 kvadrat. Nå er gjennomsnittsstørrelsen over 100 kvadrat.

Når vi bygger i naturen, fører det ifølge Miljødirektoratet til et klimagassutslipp på 2,1 millioner tonn i året. Det er omtrent halvparten av det samlede utslippet fra jordbruket. Ganske mye, med andre ord.

Skal det fortsette slik? Mange mener det. Vi har god plass i Norge, og mange flere vil ha egen hytte. Prisene øker og øker, særlig på fjellet, og noen har tydeligvis mer enn nok pæng: De siste to åra er det blitt solgt dobbelt så mange hytter med en prislapp på over fem millioner kroner.

Ja, jeg har hytte jeg også, 50 kvadratmeter stor, og jeg unner alle et lykkelig hytteliv. Men Norge blir nok nødt til å bremse utviklingen, både med tanke på klimaet, fordi ødelagt natur er ulønnsomt på lengre sikt og fordi Norge i løpet av året kommer til å skrive under FNs naturavtale.

Den kan bli like forpliktende som Parisavtalen og har som mål at vi innen 2030 ikke bare skal stanse naturødeleggelsene. Vi skal få mer natur. Da hjelper det ikke med torv på hyttetaket.

Da hyttebygging var diskusjonstema i Debatten på NRK i forrige uke, viste det seg enda en gang at politikerne slett ikke er samstemte i denne saken. Særlig Senterpartiet vil at vi skal overlate hyttebyggingen til lokaldemokratiet.

Så lenge hyttene ikke ødelegger matjord, ser det ut til at de mener vi kan bygge i vei, så lenge kommunepolitikerne sier ja til det. Noen peker da på at mange grunneiere har betydelig makt omkring i mange kommunene. En god del entreprenører har også det. De tjener godt på hyttebygging.

De fleste kommuner tenker naturlig nok på hva som er i deres egen interesse og på hva de kan tjene penger på. En av debattantene i Debatten snakket om bukken og havresekken.

Det som er en fordel for den enkelte kommune, kan bli et problem for Norge. I en god del saker må vi da spørre om det er Norge eller den enkelte kommune som skal bestemme?