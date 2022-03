En gang var jeg samfunnskritisk. Ikke nå lenger

Følg femmila i Kollen her

Siden vi har denne spalten som vi kaller kortkommentarer, en slags Speaker’s Corner der vi kommentatorer kan dele små funderinger med leserne, sier jeg det rett ut: Jeg er drittlei av alt som er kritisk.

Jeg setter riktignok stor pris på skarp samfunnskritikk, men at en person er samfunnskritisk, betyr noe helt annet i dag enn i 2019. En samfunnskritisk person er ikke lenger en som refser politikere og andre maktpersoner, men bortimot det motsatte, en samfunnsstøtte.

Da koronaen brøt løs, endret ordet innhold nesten over natta. Da ble det viktig at personer i «samfunnskritiske yrker» kunne gå på jobb. Altså leger, sykepleiere, renholdere og andre som var nødvendige for å holde hjula i gang.

Plutselig var jeg ikke særlig samfunnskritisk lenger. Jo, det er viktig at mediene fungerer, slik at folk får god informasjon. Men det kan kolleger ta seg av.

Da ordet «samfunnskritisk» skiftet innhold, startet en bølge som plager meg. Hver dag får jeg på skjermen beskjed om at jeg skal i et møte som er «tidskritisk». Hæ? Skal vi sitte sammen og kritisere tida som går? Eller mener de som bruker ordet, ganske enkelt at det haster?

Jeg leser også om forhold som er forretningskritiske og trafikkritiske. Det er klart det finnes forretninger det er grunn til å kritisere. For ikke å snakke om rushtrafikken.

Som Store norske leksikon fortsatt fastslår: «Kritisk betyr skeptisk eller kritiserende.»