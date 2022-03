Her trenger byen en plan med klare forpliktelser

Saken oppdateres.

Krigen i Ukraina har ringvirkninger også i norsk kulturliv. Kulturboikott og kritikk mot Nasjonalmuseets indirekte bånd til russisk næringsliv, var bare starten. Den nye utgaven av TV2s suksess «Kompani Lauritzen» må skifte navn, fordi «Tropp Z» har blitt et belastet navn etter 24. februar. Bokstaven Z har nemlig blitt et symbol til støtte for Russlands invasjon. Om navnet på ung-satsingen til VG, Avdeling Z, overlever krigen, er uvisst.

NRKs nye humorserie, «Gutta på skauen», har utsatt premieren fra april til høsten. Komiserien om norske motstandsfolk under krigen, etter boka av Erlend Loe, Per Schreiner og Bjørn Olaf Johannessen, ville fått bismak med en nær, pågående krig rundt hjørnet.

Storfilmen «Kampen om Narvik»(bildet øverst) er utsatt igjen. Først på grunn av pandemien, så på grunn av krig. Det er jo forståelig at humor og underholdning om og med krig utsettes for tida.

Samtidig har lite formidlet krigens vanvidd bedre enn den sovjetiske filmen «Gå og se» fra 1985 av Elem Klimov, om en gutts ferd gjennom krigens galskap. Klimov var gift med en av tidenes mest løfterike filmskapere, Larisa Shepitko, som døde altfor ung i en bilulykke i 1979. Hun var fra Donetsk i Ukraina. Hennes beste filmer handler også om krig. Ikke om myter og fiendebilder, men om menneskelige kostnader ved krig. At filmene hennes nå vises i Europa for å samle inn penger mot Russlands krigføring, gir mening.

