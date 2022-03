Her kan du søke tilflukt: Bli med inn i Trondheims offentlige tilfluktsrom

Saken oppdateres.

Fordi jeg har vært kritisk til hvilke støttespillere arrangørene bak et mye omtalt møte om «den jødiske lobbyen» holder seg med, er jeg blitt avkrevd å stille til debatt – og attpåtil ordne lokaler.

Kravet fra Trond Andresen kom etter min kommentar med tittelen «Balladen om ofrene for det stadige gnålet». Den handler om det aktuelle møtet – som flere ganger er blitt avlyst – og hvilke aktører arrangørene henter oppmuntring og støtte fra.

Arrangørene skulle ønske at jeg hadde blitt moderert eller redigert. De vil ikke forholde seg til analysen av miljøets dobbeltkommunikasjon og heiagjeng. De er såret over «harselas». De vil minne om grunnlovens paragraf om ytringsfrihet. Samtidig bruker de halvannen time på Zoom til å snakke om at de ikke får ytre seg.

Nå stiller de krav om en slags holmgang, «ansikt til ansikt», slik de tidligere har gjort overfor andre kritikere. Her skal meningsmotstandere tvinges til å «påpeke feil» i detaljerte utlegninger om jøder – og takker man nei, er det nok et bevis for «kansellering».

Jeg tar ikke ansvar for å gjenopprette dette miljøets ære. Men jeg kan bidra med en liten bekreftelse av deres verdensbilde: Kravet er avslått.