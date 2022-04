Saken oppdateres.

Av og til funderer jeg på helt uvesentlige ting. Som da en rev nylig ruslet utenfor Stortinget på kveldstid. Det fikk meg til å lure på hva den gjorde der. Nå er det riktignok ikke første gang det er meldt om «rev» i området rundt Løvebakken. Bare spør politiet. Men dette var altså en ekte rødrev, som åpenbart må ha rotet seg skikkelig bort fra sitt opprinnelige habitat.

Flere spekulerte på om den uredde reven var ute etter mat, make eller kanskje et revehi. Når det gjelder muligheten for et nytt krypinn, har Stortinget allerede skjerpet reglene, så der er det ikke mye å hente. Av en eller annen grunn fikk det meg til å tenke på popbrødrene «Ylvis», som hadde stor suksess både i Norge og USA med å stille det sentrale spørsmålet: «What Does The Fox say?».

For om ikke episoden ved Eidsvoll plass var nok, dukket det opp en ny rev utenfor en annen nasjonalforsamling. En rev med rabies hadde nemlig gått til angrep på en folkevalgt ved Kongress-bygningen på Capitol Hill. Og det er heller ikke første gang noen har blitt angrepet der, riktignok sto en annen slu rev bak dette angrepet for et drøyt år siden.

Episoden førte til en del vitsing, særlig knyttet til den trumpvennlige nyhetskanalen Fox News. Den angrepne uttalte etterpå at dette var den mest uvanlige dagen på Capitol Hill på ti år, ifølge NTB. Når vedkommende omsider kommer til hektene, innser han nok at disse revestrekene blekner sammenliknet med stormingen av Kongressen.

