Bildene fra Butsja, etter at russiske styrker trakk seg tilbake fra den lille byen utenfor Kyiv, sjokkerer. Døde mennesker lå strødd i gatene. Noen ved sykkelen sin, en mann lå delvis over en pose der noen matvarer har falt ut. Flere var bakbundet. Det rapporteres om at noen av de døde er skutt i hodet. Tilsynelatende henrettet. De var kledd i sivile klær.