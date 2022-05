Den deilige dumskapen

Norske kommuner brukte 1,4 milliarder på to år på privat helsetilbud: - Klarer ikke å gi et godt nok tilbud til alle

Saken oppdateres.

Det er litt mye for noen av oss nå. Skrekkhistorier fra krigens Ukraina. Den kanskje sinnsforvirrete, kanskje iskaldt beregnende, Putin med fingeren på «atomknappen», rett rundt hjørnet. Humanitære katastrofer, som danser cancan på netthinnen.

Før i tida kunne man rømme med sirkuset, når samtidens uendelige tristesse tok kvelertak på oss.

Nå må vi flykte fra realiteter og alvor på andre måter.

Takk og pris for dum-tv.

Full åpenhet, folkens. Jeg har lenge vært en jålete kulturelitist som mener at hyllesten av idiotiske dokusåper, er selve hovedbeviset for menneskehetens kulturelle utarming.

Tilgi meg. Jeg har snudd.

Den glam-stylete dokusåpen fra USA: «Keeping up with the Kardashians», forlot skjermene i mars i fjor. Tjue sesonger med sprettrompedrama gikk dermed i grava. Trodde vi.

14. april i år var de jammen tilbake du. «Same shit, new wrapping.» skrev VGs anmelder.

Det er godt mulig at det er en «bajskorv» forkledd i gyllent papir, men det er også min personlige mentale spa.

Etter en lang dag av plikter og alskens alvor, finnes det ikke noe som er deiligere enn å la hodet bade i meningsløs, men vennlig svada.

Andre gode spa-muligheter finnes i koselige dyreklipp på YouTube eller Instagram, velg et dyr du liker. Jeg kan varmt anbefale flodsvin eller murmeldyr, for maksimal velvære.

«In a world filled with Kardashians, be a Lise Klaveness» gikk viralt i sosiale medier, etter fotballpresidentens lysende tale på Fifa-kongressen.

La oss heller si: Vær akkurat den du vil.