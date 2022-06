Samfunnet er fortsatt ikke helt kurert etter pandemiårene. Pågangen til psykisk helsehjelp for barn og unge har økt dramatisk. Fastlegekrisen skaper fortvilelse og redsel. Bedringens vei er både lengre og mer kronglete enn vi hadde håpet på. Den «vanlige hverdagen» ligger kanskje et sted i horisonten, men jeg tviler på at vi kjenner oss igjen når vi kommer frem.