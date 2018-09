Næringslivets Champions League

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Tidligere Bandidos-topp tiltalt for å ha laget hasjplantasje

Vannet fører til at hus evakueres på Jørpeland

Har du tatt direkteflyet mellom Trondheim og København de seneste årene, har du hatt selskap med minst tre-fire av våre ansatte fra Danske Bank, som er med på hver eneste flytur.

Dette er et bilde på den nordiske samhandlingen som skjer fra vårt trønderske hovedkontor. For i tillegg til de nødvendige flyturene har mine kollegaer ukentlig hundrevis av Skype-møter og telefonsamtaler med våre kollegaer og kunder i Danmark, Sverige, Finland, og Irland.

Trondheim kommune har satt seg mål om å bli, ikke bare Norges, men Nordens beste studentby. Da er det naturlig for oss i næringslivet å følge opp visjonen med å tilby et nordisk og internasjonalt næringsliv, med base her i Trondheim. Vi kan ikke bare utdanne Norges beste studenter, vi må også ansette dem.

For kampen om de beste hodene er tøff, og den blir bare tøffere i årene som kommer. Mange unge mennesker ønsker en internasjonal karriere, og vi som næringsliv må tilby dem nettopp det fra Trøndelag. Fremtidens trønderbedrifter er også avhengige av å ha et marked større enn Trøndelag og Norge for å lykkes. Derfor må vi bryne oss mot de beste i utlandet, derfor må vi gi de kommende topptalentene sparring på øverste hylle. For de viktigste kampene spiller vi ikke mot Oslo-gjengen. Da må vi en tur innom utenlandsterminalen på Værnes.

Heldigvis har vi allerede mange internasjonale forbilder å se opp til. Verdens oppdretts-hovedstad ligger nettopp i vårt fylke, og nesten hver fjerde laks som produseres i Norge kommer fra Trøndelag. Bransjen, med Salmar-gründer Gustav Witzøe i spissen, har skapt et unikt teknologisk og finansielt kompetansemiljø resten av verden ser opp til. Her tiltrekkes de klokeste hodene i bransjen, med verden som marked.

Oljeutbyggingen på Johan Sverdrup-feltet er den største på norsk sokkel gjennom tidene. Rubb og stubb av verdens oljeentreprenør-selskaper har kastet seg inn i konkurransen om de lukrative utbyggingskontraktene. Derfor gjør det oss stolt at det er nettopp verftet Kværner Verdal som har stukket av med en rekke av milliardkontraktene.

Q-free er en annen, og kanskje litt glemt, internasjonal suksessbedrift med hovedkontor i Trondheim. Vi kjenner selskapet best som leverandør av brikkene til bompengestasjonene, men selskapet utvikler avanserte løsninger for veitransportsystemer, og har operasjoner i over 20 land.

Trønderselskapet Nordic Semiconductor gjør internasjonal suksess med sin trådløse teknologi som finnes i PC-er, spillkonsoller og tastaturer over hele verden. Og nevnte jeg at Salmar, Kværner, Q-free og Nordic Semiconductor alle er børsnoterte og støttes av noen av de fremste kapitalmiljøene i inn- og utland? Kvalitet fra Trøndelag.

Danske Bank, bygd på Fokus Bank med trønderske røtter tilbake til slutten av 1800-tallet, er den største banken i Norge med nasjonalt hovedkontor utenfor Oslo. Fra Trondheim drives en rekke nasjonale og internasjonale operasjoner, blant annet vårt kundesenter for hele Norge, utviklingsenhetene våre og mer spesialiserte oppgaver.

For våre kunder blir det nordiske og internasjonale perspektivet viktigere og viktigere, ettersom de mer og mer opererer på tvers av landegrensene. Betalinger skal gjennomføres i Tyskland, Sverige og Baltikum. Da trengs et sømløst IT-system som fungerer på tvers av landegrensene. I tillegg må kundene tilbys skreddersydd bedriftsrådgivning for hvert enkelt land.

Et internasjonalt perspektiv blir også viktig for innovasjons- og gründerarbeidet som gjøres i fylket.

Dagens gründere er morgendagens tungvektere. Her vil jeg trekke frem trønderen Chris Rynning og initiativet nHack. Gjennom et eget program sendes seks gründere fra Norge til Shanghai, der hensikten er å få testet ideen på rekordtid.

I første runde var trønderbedriftene Blueye Robotics og Orkel med på turen. Kineserne adopterer nye trender raskt, det er god tilgang på kapital og rimelig å produsere der. Hvis gründerne slår igjennom i Kina er markedet enormt.

Globaliseringen fortsetter med full styrke, og vi trøndere spiller i eliteserien. Kanskje vil vi en gang i fremtiden få et direktefly fra Trondheim til Shanghai.

Det er sannsynligvis fortsatt noen år til det skjer, det skal vi vel innrømme, og muligens omtrent samtidig som flyene vil gå på solenergi i neste tiår, men jeg kan love deg at vi i Danske Bank skal sitte på det første flyet sammen med trønderske bedrifter.

Topptrente, motiverte og med det beste hjemmepublikummet som et næringsliv i Champions League fortjener.

