Trondheim sikter mot Michelin-stjernene

Saken oppdateres.

Byen opplevde et gjennombrudd da vi både feiret 1000-årsjubileum og var stolt vertskap for ski-VM. Trønderen tok steget ut fra sitt lune hjem og begynte å bruke byen, med det resultat at kafeer og restauranter blomstret opp. Vi er mange som savner ærverdige Café Erichsen i Nordre gate. Men serveringsbransjen har utviklet seg på en måte som savner sidestykke de senere årene.

Mer enn 5000 personer jobber ifølge SSB i restaurantbransjen i Trondheim, omtrent 2000 flere enn det var ti år før. De omsetter for nærmere fire milliarder kroner. Av dette er det et stort antall småbedrifter med typisk 5–10 årsverk. En av de store suksessene står Michael Minervini bak. Fra hans far etablerte byens første pizzarestaurant i 1973, har den italienske kuriositeten blitt til en serie suksessfulle restauranter med opp mot 150 ansatte. Kjeder som Dromedar, Jordbærpikene, Big Bite og Egon-restaurantene har også sitt utspring i Trondheim. Norrein Gruppen som eier byens eldste pub Kjeglekroa, Emilies Eld og Egon med base i Trondheim har utvidet til Sverige med stor suksess. De har nå en omsetning på 1,6 milliarder kroner og gir arbeid til 1800 personer.

LES OGSÅ: Tidenes år for Minervinis restauranter

Rekruttering er avgjørende for å levere matopplevelser i verdensklasse. Mange gjør en formidabel innsats på dette området, men én av de utmerker seg. Roar Hildonen ved To Rom & Kjøkken er ikke bare byens beste vertskap, han er også en førsteklasses læremester. Han vet at det hele tiden må investeres i ny kompetanse for at du skal lykkes. Siden åpningen for tolv år siden har han hatt 40 lærlinger. Samtlige har bestått fagprøven på første forsøk. Han har sørget for ettervekst av kokker og servitører til både egen og konkurrentenes restauranter. Kombinasjonen av luksusrestauranter, lokale råvarer og et mylder av andre spennende spisesteder har allerede satt Trondheim på kartet.

Michelin-guiden tvitret nylig om at de har besøkt Trondheim. «Punchy flavours and a playful approach» skriver de om sin opplevelse på Fagn, en av de virkelig hotte nykommerne i byens restaurantliv. «Great sourcing of ingredients @credoheidi #Credo #Trondheim #Norway» var attesten til den velrenommerte kokken Heidi Bjerkan ved Credo. Hun og de ansatte har satset tungt på nyåpning av restauranten i den nye bydelen på Lilleby. De myteomspunne inspektørene fra Michelin-guiden har enorm makt når de hver vår lar sine stjerner drysse over restauranter verden over. Gjør du deg fortjent til en, to eller tre stjerner, treffer du et betalingssterkt publikum, som uten å blunke er villig til å betale 3000 kroner og mer for et godt måltid. Og de er villig til å reise langt for å få denne opplevelsen.

LES OGSÅ: Fire trønderske nominasjoner til Matprisen

«Det oser av kvalitet og arbeidsglede», skrev Dagens Næringsliv da de tidligere i høst kåret Credo til Norges beste restaurant, skulder ved skulder med Maaemo som har innkassert ikke mindre enn tre stjerner i Michelin-guiden. Dette ville aldri vært mulig uten et arbeidsmiljø der alle deler den samme lidenskapen for mat og drikke. Jeg lar meg stadig imponere over dem som jobber i restaurantbransjen. Det er hardt fysisk arbeid, ubekvem arbeidstid og ikke noen godt betalt jobb. Men den stoltheten og kunnskapen du møter på restaurantene i Trondheim i dag, er enestående. Fagn, Credo og Røst Teaterbistro skiller seg ut som en stjernerestaurant verdig. Mye av den samme lidenskapen finner du på Rot, den nye perlen av en vinbar i Adressabygget, eller det nye tilskuddet Spontan vinbar i Jomfrugata.

Alt ligger til rette for at Trondheim skal tiltrekke seg folk som kommer hit for å oppleve mat og vin på sitt beste. I april var et lag av åtte svært bereiste og bespiste mat- og vinentusiaster ens ærend til byen fra ulike steder i Norge for å teste ut Røst, Fagn og Credo på en helg. Det ryktes at ordet «Michelin» ble nevnt mange ganger i løpet av helgen. Vi kan øyne et håp for at de internasjonale flyrutene ikke bare tar eventyrlystne trøndere ut i verden, men også et betalingssterkt publikum inn til Trondheim. Overnatter de på Scandic Nidelven, kan de også nyte Norges beste hotellfrokost. Kombineres opplevelsen i Trondheim med et besøk til Fäviken like over svenskegrensen, og en tur innom alle de gode råvareprodusentene langs Den gylne omvei, kan vi trygt måle oss med mange internasjonale destinasjoner.

LES OGSÅ: Northug, Credo-gründer og Abassi-familien foreslås som Årets trønder

Byens nye storstue Britannia åpner i april neste år. Når restaureringen av den gamle storheten er i mål har Colonialmajor Odd Reitan investert over en milliard kroner, og vil sysselsette opp mot 350 ansatte. Dette er en investering han har gjort med hjertet, ikke med kalkulatoren. Skal vi tro ham selv, vil hotellet bli en attraksjon som slettes ikke står noe tilbake for de flotteste hoteller i London og Paris, når guttedrømmen hans har gått i oppfyllelse. Byen skal være takknemlig for at vi har en milliardær som legger igjen pengene sine i et historisk praktverk i hjembyen.

Det er bare å glede seg. 2019 blir et gjennombrudd for destinasjonen Trondheim. Med både hotell, restauranter og råvarer som kan måle seg med de store verdensmetropolene har vi alt som skal til for å ta kvantesprang som reisemål. Jeg føler meg på trygg grunn når jeg spår opptil flere stjerner fra Michelin-guiden. I mellomtiden anbefaler jeg alle å komme seg opp av godstolen og utforske de kulinariske godbitene vi har rundt oss. Og fra april neste år kan du kanskje invitere en du er glad i på luksushotell i egen by.

rjb@smn.no

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå