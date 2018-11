Helt matt av sjakk

Argjent (25) har solgt PT-timer for nesten to millioner: Dette mener han er nøkkelen til suksess

Hva er det som får «halve» Norge til å benke seg foran TV-skjermen for å se to nerder nistirre på noen bønder i svart og hvitt? I time etter time. Uten at det skjer annet enn at den berømte pila flytter seg en desimal eller to.

Klokken nærmer seg Dagsnytt 18. Det er fortettet spenning rundt stuebordene før sjakkekspert Torstein Bae på svært pedagogisk måte viser at Magnus Carlsen har full kontroll. Bae ligger som vanlig to trekk foran verdensmesteren. Minst. Vi puster lettet ut. Programleder Line Andersen kauker og setter over til kjendis Jon Almaas. Han drar en kjent vits som får sjakkhistoriker Atle Grønn til å bryte ut i noe som minner om et hysterisk sammenbrudd. VM i sjakk er inne i sin første remisstilling.

NRK har tidligere hatt stor suksess med sakte-TV. Men å følge hurtigruta minutt for minutt langs makeløs skjærgård, får neppe opp pulsen hos TV-seerne på samme måte som når verdensmesteren møter utfordrer Fabiano Caruana. Og det til alt overmål i et spill alle «kan», men de færreste skjønner. Jo da, det ser enkelt ut når Bae tegner og forteller. Noen ganger lurer jeg på hvorfor ikke han sitter i utfordrerstolen.

Det er god stemning i studio. To unge sjakkspillere flytter store brikker på gulvet, litt småslitne etter fem timer med tårnet som har vandret rundt på brettet i håp om å finne en åpning, eller lure motstanderen til å gjøre en brøler, altså bukke. Det skjer ikke. Syv timer utpå kvelden tar de hverandre i hånden. Carlsen vifter grettent over brettet. Før han vandrer ut på presserommet der NRKs «løse kanon» Ole står klar.

«Kva tenker du no, Magnus Carlsen?»

