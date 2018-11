Teknologijenter kan velge og vrake i jobbtilbud

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

Et mellomhus binder den gamle og den nye boligen sammen til et hjem

Saken oppdateres.

I begynnelsen av november samlet 450 teknologiinteresserte jenter seg til teknologifest på NTNU i Trondheim. Hadde vi hatt mulighet ville vi ønsket alle de 900 søkerne velkommen.

LES OGSÅ: Fara skal levere teknologi til AtB

Gjennom foredrag, workshops og møter med studenter, forskere og næringsliv, fikk jentene som deltok en smakebit på noen av utfordringene som teknologer jobber for å løse. Som å finne en erstatning til plasten - et av våre verste miljøproblem. Postdoktor på NTNU, Vegard Ottesen, fortalte hvordan han, sammen med andre forskere, har funnet fram til en en mulig løsning på plastproblemene. Et nytt materiale– nanocellulose – som er et spiselig og fullstendig nedbrytbart plantemateriale, kan erstatte plast i en rekke bruksområder. Nå jobber de med å forsere utfordringen med å produsere det billig nok, slik at det kan tas i bruk.

De teknologiinteresserte jentene fikk også høre om hvordan fotonikkprofessor på NTNU, Lise Lyngsnes Randeberg, har vært med på å lage en ny metode for å diagnostisere gulsott. Sammen med barnelege Anders Aune og sivilingeniør Gunnar Vartdal har hun utviklet en mobilapp som kan fastslå om en nyfødt har gulsott eller ikke. Gjennom å analysere fargedata i et mobilbilde av spedbarnet, får man stilt diagnosen i løpet av få sekunder. Det enkle og billige verktøyet har potensial til å redde mange babyer fra hjerneskader eller død. Hvert år dør så mange som 114 000 nyfødte av gulsott, hovedsakelig i u-land. Behandling av denne spedbarnssykdommen er rimelig, men diagnostisering har hittil enten vært gjort med usikre metoder, eller vært dyrt. Appen endrer nå på dette og har potensial for å hjelpe svært mange.

LES OGSÅ: Vi ønsker oss digitale «sandkasser» hvor vi kan leke oss med teknologien

− Jeg er fascinert av hvordan teknologi kan utgjøre forskjellen på liv eller død for mange mennesker, sa Randeberg til tilhørerne.

Deltakerne på Teknologiuka har skjønt at mulighetene innenfor digital teknologi er mange. Og de har lyst til å gå fra å være bruker av teknologi, til å bli med å skape den. Det er det gode grunner til. Vi vet jo at kvinner og menn tenker ulikt i mange sammenhenger. Men kanskje har du ikke tenkt på at hvilken teknologi som utvikles også henger sammen med hvem som utvikler den?

At kvinner og menn ofte har ulike innfallsvinkler, og er nysgjerrighet på ulike felter er noe teknologibedrifter, er vi svært obs på. Derfor jobber nå alle teknologibedrifter for å få opp kvinneandelen. I en verden som utvikles stadig raskere må teknologisk kunnskap komme flere til gode, og flere må være med på å skape den. Det gir teknologibedriftene et konkurransefortrinn å ha ulike «hoder» i teamene sine. Jakten på tech-girls gjør at kvinnelige teknologer er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. God lønn kan du også regne med.

LES OGSÅ: Studentene tapte stipendkampen

Er du fortsatt ikke overbevist om at teknologifag er for deg? Kanskje har du ikke spesielt gode karakterer fra videregående, eller du har begynt på et annet studium?

Da kan det være greit å ha Sunniva Rose, og andre som henne, i bakhodet. De som ikke har gått strakeste karrierevei. Da Rose hoppet av ballettlinjen på videregående skole og isteden siktet seg inn på fysikk, tok det tid før hun fant sin plass og klarte å prestere. I hennes dårligste semester strøk hun i to av tre fag. Hun holdt ikke normal studieprogresjon. Likevel - i fjor leverte hun doktorgrad i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, og i dag kombinerer hun forskningsformidling med rosablogging som om det var den naturligste sak i verden.

Da hun foredro på Teknologiuka, kom hun med noen viktige poenger som jeg gjerne vil dele med dere: Det handler ikke om å være naturtalent i noe – det handler først å fremst om hardt arbeid. Terping, trening og vilje. Men det er mye moro underveis. Hennes mantra er: «Den du er i dag, trenger ikke å definere hvem du er i morgen!».

LES OGSÅ: Få kvinner kommer i arbeid eller studier etter introduksjonsprogram

Med den eksplosive teknologiske utviklingen som foregår, er det vanskelig å vite hva morgendagen bringer. Men en ting vet jeg sikkert: Det er de med den teknologiske kunnskapen som vil sitte i førersetet. Uansett om du ønsker å bidra til at fattige får rent vann og trygg skolevei, eller å lage bedre proteser, lage dataprogrammer som avslører kyberkriminelle eller oppfinne svevende busser, så handler det om teknologi. Du kan være med i front å forme framtida – bli en tech-girl, du også!