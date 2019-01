Å komme seg etter fødsel er ingen konkurranse

Saken oppdateres.

Stadig leser vi i aviser og andre medier om nybakte mødre, ikke minst idrettsutøvere, som er tilbake på trening bare dager og uker etter fødsel. Det er lett å la seg imponere av enda en bragd disse kvinnene klarer, men jeg sitter kanskje like mye igjen med en bekymring og besk smak i munnen. For dette er ikke noe som mødre flest skal jage etter i det hele tatt!

Under EM i håndball like før jul, gikk landslagstrener Thorir Hergeirsson ut i mediene og advarte mot det han kalte fødselskonkurranse. Han siktet til det at Camilla Herrem var med på EM, bare noen få måneder etter at hun fødte sitt første barn. Som han sa, så er det en stor forskjell på kvinnene, også de som er toppidrettsutøvere, og det er noen få, slik som Camilla, som faktisk klarer å trene seg opp til sitt gamle nivå imponerende fort. Men dette bør ikke være malen, eller noe som andre bør eller skal hige etter. Og jeg må si meg veldig enig med Thorir.

Det er imidlertid stadig flere artikler og saker ute om idrettskvinner, som både trener hardt like oppunder fødselen, og som er i treningstightsen så fort de har kommet seg ut av fødesengen. Også i romjulen var det en artikkel, i Nordre Aker Budstikke, med overskriften «Mandag: trappeløp, tirsdag: fødsel. Første løpetur åtte dager senere.» Det var orienteringsløper og verdensmester Anne Margrethe Hausken Nordberg, som ikke hvilte verken i barselsengen eller på laurbærene, i forbindelse med at hun fødte sitt tredje barn.

Det står stor respekt av idrettsutøvere som er både dedikerte, målbevisste og som ønsker å holde formen og motivasjonen oppe, også under og etter et svangerskap. Men det er en klar slagside ved at slike oppslag er så populære og interessante både å skrive om for mediene, og også å lese om for andre kvinner som venter barn. Det skapes fort en forventning og press om at man «må» drive hardkjør, og komme i gang med trening, langt før både kropp og sjel egentlig er klar for det. Det er som trener Hergeirsson sier i artikkelen, en tendens til at alt skal gå så fort. Da blir det også dessverre en trend i samfunnet som forteller nybakte mødre at de må skynde seg å komme «tilbake» til den de var.

Men for det første, så vil man naturlig nok aldri bli akkurat den samme som man var før man fikk barn, med et nytt lite menneske som man har fått ansvar for. Totalsituasjonen endrer seg, både kroppslig, sjelelig, og også den tiden man har til rådighet, blant annet til trening og egentid. Da er det uheldig om det skapes et bilde av at man kanskje bør komme i gang fortest mulig. Jeg er helt enig i at det, for alle typer kvinner, er viktig å gi seg muligheten til å finne sin nye rolle som mamma, uten et ytre press som hviler på en mer enn nødvendig. Dessuten er det viktig for de aller fleste å la muskler som bekkenbunn og mage få noen uker på seg før man setter i gang med hardere trening.

Det er jo slett ikke bare de aktive idrettskvinnene som eksponeres, eller som viser seg frem i mediene, med flate mager og trente muskler, kort tid etter fødsel. I dagens mediebilde, med en flom av sosiale medier, finnes det mange «influensere» og kjendiser, som virkelig liker å vise frem sine trente kropper, helt fra de får den første lille kulen på magen, til de står i styrkerommet, med et lite nyfødt barn sovende i vognen. Ja visst kan de være en inspirasjon for gravide, som faktisk bør holde seg i form under svangerskapet, og også for barselkvinner, som har godt av å komme seg ut og få tilbake kondisen etter fødsel. For det er jo helt klart anbefalt å drive med aktivitet når man går med barn, ut fra den formen man er ifra før, og den formen man har i svangerskapet. Det er ikke farlig å trene, og det er veldig mye man kan holde på med som gravid, som er sunt å bra! Og vi som er leger er opptatte av at fysisk aktivitet er viktig for alle, også gravide.

Det er jo dessverre også slik at altfor mange gravide og nybakte mødre sliter med det motsatte problemet, nemlig overvekt og for lite trening, så dette er absolutt komplekst. Men på den andre siden, så er det nok ikke tvil om at det fort kan bli et vektfokus også, blant noen av dem som eksponerer seg med sine «perfekte» mammamager, med «slanking» for å klare å holde både formen og formene, i en tid da dette kanskje burde ligge litt?

Jeg ønsker å slå et slag for at kvinner som går med barn, og som er nybakte mødre, generelt skal få kjenne på mer tid og ro til å være i denne spesielle fasen som de faktisk er i! Dette med bilder og saker om superspreke mammaer er bare ett av mange eksempler på hvor flinke og fornuftige de skal og bør være. Jeg bekymrer meg for hvordan holdningen og synet generelt er i dag, på kvinner som går med barn, og føder dem inn i samfunnet vårt. Erna og hennes regjering ønsker seg enda flere små, men jeg skjønner faktisk godt at det er mange som gruer seg til å få barn, når man ser hvordan det blir stadig mer hektisk å bli mor, på alle fronter. Helt fra barnet blir født, skal det meste skje i et oppjaget tempo, enten det gjelder oppholdet på barsel, i permisjonstiden, eller forventninger til at både mor og far bør jobbe mest mulig fortest mulig.

De spreke og flinke treningsmammaene hører fint inn i bildet av den «ideelle» fødekvinnen i et slikt samfunn. Men mange er faktisk dødsslitne, både kort tid og lenge etter fødsel. Det må være plass til dem også!

