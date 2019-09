Trøndertun feirer 100 år: Faglig flink og dannet

Norge mangler et nasjonalt register for ALS

Det er en fryd å vandre rundt i skolebygningen og kjenne på energien, trykket, følelsen av at det vibrerer i korridorene, med dansere til og fra i intens trening, rock-, pop- og jazzmusikk som strømmer ut fra øverom, lydstudioer og konsertsaler – hele skolen som oser av kreativitet! Her lever og spiser nær på 150 ungdommer et helt år. I tillegg til et faglig løft, får de seg nye venner, kanskje for livet. Og de lærer seg selv bedre å kjenne og blir tryggere på seg selv.

I et samfunn som det vi lever i på Trøndertun, handler det veldig mye om gjensidig tillit, respekt og ansvar. Å leve i et slikt minisamfunn, er som å ferdes i et landskap med lett eller ulendt terreng, lyse eller mørke steder, uansett med skjulte overraskelser. I dette landskapet ferdes vi på små å store ekspedisjoner, hele tiden i samarbeid og samspill med elever og ansatte. Ingen av oss kan bevege oss fullstendig på egen hånd, like lite som vi kan befinne oss på solsiden alltid. En viktig del av ferden vil være å ta seg tid til å dvele i rastene underveis, stoppe opp og reflektere over livet. Og nyte livets egenverdier. En vakker soloppgang, et kjærlig smil, god musikk, en skyfri himmel.

Livet i et slikt landskap krever både målrettet vandring og bare å være til. Mulighetene i dette rare skolelandskapet er uante, men underveis kan alt skje. Ferden er åpen.

Vi som jobber på Trøndertun, er av den klare oppfatning at høy kvalitet på den faglige aktiviteten og et godt sosialt miljø henger sammen. Er det ene bra, er sjansen større for at også det andre blir godt.

Vi har som mål å gi elevene en følelse av tilhørighet, en sosial plattform samt kunnskaper om egne og medmenneskers behov og følelser. Gjennom det sosiale livet ved skolen lærer man å kjenne seg selv, blir mer selvstendig, bygger vennskap, utvikler toleranse, og tar ansvar for seg selv og fellesskapets beste. Kort sagt lærer å bli et bedre menneske blant menneskene. I møtet med det mylder av situasjoner som det sammensatte livet på skolen fører med seg, utvikler man seg som menneske.

Vi sier ikke at elevene går ut fra Trøndertun som frie og selvstendig mennesker som kommer til å ta ansvar for den verden de lever i. De kan velge å bli store egoister. De kan velge bort kunnskap og moralske normer. Men de skal ha tenkt gjennom det. Møtt motstand og lært seg å lytte. Hørt etter hva andre mener og sier og tenker. Vært med på veien.

Elevenes spørsmål, deres uro, deres annerledeshet og deres nysgjerrighet vil bli etterspurt her. Fordi det er det et demokratisk samfunn bygger på. Vi etterstreber som sagt god kvalitet både på det faglige og det sosiale. Mange kjente norske og utenlandske musikk- og danseskoler finner det svært interessant å samarbeide med Trøndertun på grunn av den høye faglige kvaliteten de opplever hos våre studenter. Og når elever og lærere fra Trøndertun er blitt nominert til Spellemannsprisen over 80 ganger og rockeband herfra en rekke ganger er kåret til Årets Urørt, Ukas Urørt og vunnet Battle of Band, Adresseavisens kulturstipend, Trøndersk og norsk mesterskap i rock, Demotape, Zoom, og MP-priser i fleng, skulle vel det borge for at det er god kvalitet på undervisningen!

Og når internasjonale og norske rockestjerner og noen av Norges mest anerkjente dansere synes det er spennende å være gjestelærere ved Trøndertun, er det jo fordi de her finner et faglig spennende, inspirerende og utfordrende miljø.

Når vi inviterer ungdom til et fagspesifikt opplegg som en danselinje eller en musikklinje, innebærer det at skolen forplikter seg til å legge forholdene til rette for at elevene kan bli enda bedre innen disse fagområdene. Bli enda bedre musikere og dansere. Vår teori er at dersom vi kombinerer folkehøgskolens internatliv, det sosiale, vennskapet, den gode samtalen og den personlige utviklingen, med høge faglige ambisjoner, ligger alt til rette for at vi skal kunne gi et tilbud som er mye bedre – også faglig – enn de fleste skoler innen vårt fagområde. Enkelte hevder at dette ikke er forenlig med målet om allmenndanning. Men det er så visst ingen fare med allmenndanningen på Trøndertun! Studentene er allmenndannet så det forslår etter et år på tunet. Og samtidig har de styrket sine ferdigheter som dansere og musikere.

Og: I 2004 ble Trøndertun tildelt årets hederspris i en fullsatt Olavshall i Trondheim for sin betydning for rockemiljøet i byen.

Trøndertun er en god skole fordi det er menneskene som lager historien, og på Trøndertun har vi mennesker med så mye faglig høy kompetanse og mennesker med så mye god vilje, at historien må bli god. Fordi de grunnleggende elementer for enhver suksess er pågangsmot, entusiasme, kreativitet, trivsel, informasjon, medbestemmelse og harmoni. Fordi vi på vår skole langt på veg har skapt en «dette skal vi klare»-mentalitet. Fordi vi står sammen om en kultur, hvor vårt mål er: en suksess-skole hvor det er godt for mennesker å være, å leve og å lære.

Skal vi bli betraktet som en seriøs skole og opprettholde og styrke vårt ry, må vi ha et sterkt fokus på dette: At elevene etter et år på Trøndertun skal være godt fornøyd med hvordan det her er tilrettelagt for en faglig utvikling og et trivelig miljø. Vi må ikke framstå som hobbypregede lekeskoler med terapeautiske kvasiopplegg.

Jeg håper elevene vil møte mange gode samtalepartnere i løpet av skoleåret ved Trøndertun. At de blir møtt med tillit, respekt og omtanke. At vi evner å gi dem en sjanse. At vi gir dem mot til å være seg selv. At vi får fram noe hos dem som de ikke visste bodde i dem, men som de kan suge næring av i årevis.

