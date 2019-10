Advarer mot gangfelt ved nye holdeplasser for metrobussen: «Høy risiko for påkjørsel»

Utøya-pårørende: Et skrikende behov for rasismeoppgjør i norsk politikk

Saken oppdateres.

Abid Raja gikk i midten av september hardt ut mot Fremskrittspartiet og deres retorikk, særlig for bruken av begrepet «snikislamisering». Raja kritiserte Frp for å spre «brun propaganda», og mener ordbruken mangler anstendighet. Frp formidler med sin retorikk at tilhengere av én religion har som mål å overta Norge. Rajas kronikk kritiserer dette, og er et forsøk på et etterlengtet oppgjør med retorikken og debattklimaet i det politiske Norge.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Lørdag 10. august ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept av sin stebror, før sistnevnte dro videre til Al-Noor Islamic Centre hvor han begynte å skyte rundt seg. Målet var å ta livet av så mange muslimer som mulig. Heldigvis ble ingen skadd i angrepet. Torsdag 22. august, drøyt to uker senere, besøkte Kronprins Haakon moskeen. Kronprinsen beskrev terrorhandlingen som et angrep på «det samfunnet vi prøver å bygge opp i Norge hvor alle skal føle seg trygge». Samme dag holdes det minnemarkering etter terrorangrepet og drapet på Johanne. Bærum kommune skriver på sine sider «samhold og nærhet skal vinne over hatefulle ytringer og handlinger», og regjeringen beslutter å lage en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer.

LES LEDEREN: Uanstendig utspill fra finansministeren

Det var likevel ikke regjeringens beslutning om å lage en handlingsplan mot muslimhat, minnemarkeringen eller de fine ordene om samhold som sto i fokus etter 22. august. Kronprins Haakons besøk fikk mest oppmerksomhet, fordi Siv Jensen bet seg merke i at kvinnelige medlemmer i Al-Noor-moskeen ikke ønsket å håndhilse på kronprinsen. 2. september, mindre enn en måned etter terrorangrepet, skriver Jensen i en kronikk i VG at «snikislamisering» igjen er aktuelt. Hun skriver at dersom vi godtar at «personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav».

LES OGSÅ: Vinneroppskriften er å splitte folket

Begrepet «snikislamisering» fikk sin inntreden i den norske debatten i 2009, da Siv Jensen kritiserte tilpasningene som ble gjort for muslimer i Norge, eksemplifisert med servering av halalmat på norske skoler. Frp er forøvrig det eneste partiet som frykter snikislamisering av Norge. Erna Solberg har uttalt at «snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes i vårt samfunn». Frode Helland, dekan ved det humanistiske fakultet ved UiO, peker i artikkelen «Rasisme uten rasister i Norge» på forsker Cora Alexa Døvings forståelse av at begrepet stammer fra «[h]øyreekstreme kontrajihadist-miljøer hvor det betegner grunntanken i Eurabia-konspirasjonen, altså at muslimene arbeider bevisst for å overta og omforme Europa til en islamsk stat.»

LES KRONIKKEN TIL GEORGE CHABERT: Derfor er handlingsplan mot muslimhat en dårlig idé

Eksemplene som brukes av Jensen, er konkrete og relativt uskyldige. Helland påpeker likevel at bruken av begrepet har to sider; «overflaten består av de konkrete eksemplene Jensen gir, og som ingen egentlig tror representerer noen snikislamisering» mens «undersiden har røttene i den kontrajihadistiske Eurabia-konspirasjonen». Likevel assosieres de enkle eksemplene til en langt farligere utvikling, og kommuniserer dermed undersiden. Gjennom å bruke eksempler som Jensen og hennes meningsfeller omtaler som «snikislamiserende» skapes det inntrykk av at samfunnet åpner opp for «muslimenes overtakelse» dersom vi på noen som helst måte tar hensyn til muslimske skikker.

LES OGSÅ: Frykt, fiendebilder og fredagsbønn

Fremskrittspartiets retorikk i debatten bidrar til å skape splittelser og usannheter om muslimer. Gjennom å fortsette å bruke begrepet, underminerer Frp-politikere Erna Solbergs autoritet som statsminister og de går aktivt mot regjeringens handlingsplan (som de selv, som regjeringsparti, har vært med på å lage) mot hat og rasisme mot muslimer. Et annet aspekt som virkelig forbauser og skremmer meg, er Jensens fokus på Kronprins Haakons moské-besøk. Settingen er drapet på en 17 år gammel jente, en terrorhandling, og Jensen fokuserer på det hun kaller «håndhilsenekt». For det første valgte kvinnene å hilse kronprinsen på en annen måte enn ved bruk av hendene, det er ikke snakk om at de har «nektet» å hilse. For det andre nevner ikke Jensen hvorfor kronprinsen besøkte moskeen med et eneste ord.

LES OGSÅ: Vi trenger en plan mot islamofobi og annet hat

Dersom finansministeren hadde valgt å følge Bærum kommunes oppfordring om å jobbe for samhold og nærhet for å overvinne hatefulle ytringer, i stedet for å ytre hatefulle meninger, kunne fokuset heller vært på gjerningsmannens holdninger. Hvorfor i alle dager radikaliseres norske 20-åringer? Dette spørsmålet drukner i detaljer som Fremskrittspartiet er bekymret for at skal ødelegge det norske samfunn. I stedet for at vi følger kronprinsens oppfordring om å bygge et samfunn hvor alle skal følge seg trygge, beskyldes muslimer for å «snikislamisere» Norge. Er det slik vi skaper et trygt samfunn? Ved å påstå at tilhengere av én religion har som mål å overta Norge?

LES OGSÅ: Varsku her: Haterne er på fremmarsj

Jeg syns Abid Raja er helt på sin plass når han kritiserer Frps retorikk, det samme er bruken av «brun propaganda». Jensen og Frps måte å omtale det de mener er en trussel mot Norge og norske verdier, er grumsete. I tillegg stammer selve begrepet «snikislamisering» fra høyreekstreme miljøer, som plasseres i kategorien brun. Jeg syns Abid Raja er modig som tar til motmæle mot ordbruken som har karakterisert debatten alt for lenge. Fremskrittspartiets retorikk om muslimer og muslimske skikker er avskyelig, rasistisk og har pågått i for lang tid. Et retorisk skifte i debattklimaet i Norge må komme.

Som Raja sier: «Å tie er å akseptere. Og jeg nekter å fortsette å akseptere».

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.