Kronikk:

Fire spørsmål som må besvares for å løse Norges vindkraft-konflikter

Nasjonal ramme for vindkraft trekkes nå tilbake, men Norge trenger fortsatt en nasjonal politikk for vindkraft. Den tilspissede debatten viser at det er et stort behov for avveining av grunnleggende verdier: Er det verdt det? For hva og for hvem?