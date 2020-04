Kan et virus gi flere pengespill-avhengige?

Saken oppdateres.

Bransjens oddsprogram når det kommer til sport, er marginalisert. Menyen står i skrivende stund av russisk hockey og bordtennis, fotball fra Hviterussland, basketball fra Nicaragua og E-sport fra hele kloden. I tillegg har Norsk Tipping vært i det kreative hjørnet og lansert odds på blant annet Lotto-trekninga og NRK-programmet «Alle mot 1». Jeg må innrømme at jeg er litt usikker på om disse sistnevnte spill-objektene appellerer til gutta som er vant med storkamper fra Premier League og Champions League. Men det kan hende de treffer en annen målgruppe med odds-thrilleren: Blir første tall i Lotto-trekninga et par-tall?.

Bingohallene i Norge er stengt. Det eksisterer nesten ikke et travløp på kloden. Online går kasino, poker og lotteri som før. Og jeg har en klar fornemmelse at det går så det suser på de tre sistnevnte.

Kim Rud Petersen i Betsson Group uttalte i VG den 16. mars:

«- Selvsagt vil man fremover merke at det ikke er noe sport å spille på. Dette er jo en helt ny situasjon for oss også, så jeg skal være forsiktig med å være spåmann. Men ser man tilbake til 2008 når finanskrisen kom så økte faktisk omsetningen hos spillselskapene.»

Han fortsatte: «– Jeg tror at spesielt poker vil få en stor oppsving, da mange folk har bedre tid til å spille og lite annet skjer.»

Selv om pengespill for nordmenn flest er uskyldig underholdning, viser undersøkelser at mange tusen nordmenn mister kontrollen og utvikler pengespillproblemer. Noen av de med spilleproblemer blir spilleavhengige. Den siste undersøkelsen konkluderer med at det er i overkant av 120 000 personer med pengespillproblemer. Ca. 34 000 er spilleavhengige.

De fleste forskere og behandlere skiller på hvilke psykologiske behov problemspillere får dekket når man gambler og deler de inn i to kategorier:

Action-spilleren gambler først og fremst fordi de tror de kan bli dyktige nok til å slå oddsen. De er også naturlige spenningssøkere og liker å konkurrere. Action-spilleren spiller «ferdighets-spill» som poker, sportsodds, eller trav.

Flukt-spilleren gambler for å flykte fra problemer, og føler at de kan frigjøre seg fra smerter mens de spiller. Fluktspilleren liker å spille på spilleautomater, online casino, bingo eller lotterier for å få dekket flukt-behovet.

Med disse to spiller-typene i den situasjonen vi er inne i nå, kan vi finne gode grunner for at flere i pengespillbransjen enn Betsson Group har grunn til å smile hele veien til banken. Og dermed svarer jeg et klart JA på spørsmålet om at viruset gir også flere spilleavhengige.

Hovedgrunnen til dette er følgende påstand:

1. En permittert action-spiller med mye tid til overs og liten eller ingen mulighet til selv å delta i sportslige konkurranser vil med stor sannsynlighet søke å få dekket sine psykologiske behov gjennom online poker og oddsspill. De fleste opplever sosial isolasjon for første gang i sitt liv. Det er heller ikke vanskelig å se for seg at enkelte konverterer fra oddsspill til raskere og mer avhengighetsskapende spill som online casino, når odds-utvalget er såpass tynt.

2. En permittert flukt-spiller med angst og frykt for egen helse, jobb og økonomi søker raskt inn i en verden hvor det lokkes med svulstige og lynraske pengepremier. De er mer enn velkommen inn hos pengespillbransjens mange online casinoer.

Om man er en problemspiller og opplever en slik tilstand samfunnet er inne i nå, vil en del av disse igjen, som et resultat av økt spilling i et tidsrom vi ennå ikke vet hvor lenge vil vare, være særlig utsatt for å utvikle en spilleavhengighet, som er svært problematisk for den det angår og de pårørende.

En av assosiasjonene innledningsvis var samhold. Jeg vil derfor benytte anledningen til å oppfordre til at vi passer litt ekstra på de vi er glad i. Og kanskje vi skal passe litt ekstra godt på de som er ekstra glad i pengespill? Det hjelper å hjelpe!

Og synes du at det er vanskelig å snakke med den du er glad i, anbefaler jeg at du ringer Hjelpelinjen på telefon 800 800 40 eller Spillavhengighet Norge på telefon 477 00 200. De gir begge gode råd for hvordan du best kan hjelpe.

Bortekamp er en frivillig organisasjon som arbeider med forebyggende tiltak mot spilleproblemer blant norske idrettsutøvere.

