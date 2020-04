Vi kommer tilbake til deg

Åpner for arrangementer for opptil 50 personer

Aps fraksjonsleder for vei: Her er Trøndelags viktigste innspill til ny nasjonal transportplan

Arvelig Alzheimer: Jeg kjenner på et voksende håp - for meg selv og min familie

Far dømt til 20 års fengsel for drapet på Kapp

Saken oppdateres.

Festivalnettverket Trøndelag, Ida Kvithammer og Terje Tranaas

Festival Destination Trøndelag, Siri B. Gellein

Trøndelag Reiseliv, Petra Sestak

Visit Innherred, Anna Haga

Alt blir dessverre ikke som før i sommer. Myndighetenes forlengede forbud mot store arrangement har ført til avlysninger i hver en stor by og bygd på landet. Vi kan ikke gi store magiske konsertøyeblikk eller spektakulært utendørsteater i sommer. Det vil få store alvorlige konsekvenser for folkehelsen, kulturarven og for økonomien.

Her kan du se bildegalleri fra fjorårets Pstereo

Nordmenn er glad i opplevelser. 900 ulike festivaler og 70 spel gjør oss til et landene i verden med flest festivaler og utendørsteater per innbygger. Kulturopplevelser har ofte en historisk arena, autentiske settinger og en jovial atmosfære; de formidler kulturarv og et mangfold av kulturuttrykk. De er skapt fra folk for folk.

LES OGSÅ: Sommeren 2020 kan bli tidenes norgesferie

Men hvorfor oppsøker vi dette? Forskning viser at vi ofte drar på festivaler og teater på grunn av fellesskapet. Gå på konsert sammen, spise sammen, treffe kjente og å bruke arrangementet som en møteplass er viktig og gi gode opplevelser. Det å ha et aktivt liv med mulighet for kulturell deltakelse, er også godt for helsen. Dugnadsånden er stor knytta til arrangement, og det skapes gode relasjoner på tvers av alder, etnisitet og kjønn.

LES OGSÅ: Forleden laget Åge en kjempebra låt. Det var bare ett problem

Kultur skaper arbeidsplasser. At kulturarrangement er en viktig del av opplevelsesnæring og en helhetlig kundereise vises spesielt under covid-19. Kultur øker verdiskaping i lokalsamfunnet og har en stor betydning for Trøndelag. Kulturopplevelser utenfor storbyene hjelper til å sette kommuner og tettsteder på kartet og bygger lokal identitet; de genererer økonomiske ringvirkninger utover arrangementets omsetning, skaper arbeidsplasser og bidrar til økt omsetning for underleverandører og lokalt næringsliv. Gjesten som skulle ha spist, overnatta på hotell, bestilt togbillett og kjøpt andre attraksjoner i forbindelse med arrangementet kommer ikke i sommer.

LES OGSÅ: Røros var blant mange hyttekommuner som ba hyttefolket holde seg hjemme

Ringvirkninger. 16 festivaler og kulturarrangement svarte på en undersøkelse fra Festivalnettverk Trøndelag i mars. Bare disse hadde en omsetning på vel 100 millioner kroner og vil tape vel 50 millioner på avlysninga. Kunstnerne får et tap på 35 millioner kroner, det samme vil underleverandørene.

Hvis man antar at aktivitetsnivå i kultursektoren og underholdning ligger på 20 prosent i 2020, samt at transport, overnatting og servering reduseres med rundt 50 prosent i år, stipulerer vi et tap på over 4 milliarder kroner for opplevelsesnæringen i år. Forutsetning er at regjeringens restriksjoner oppheves i løpet av sommeren. Dette er ikke fasit, men kan gi en pekepinn på mulige (optimistiske) konsekvenser. Beregningen baserer seg på Visit Norway sin verdiskapningsmodell, et verktøy for å vurdere mulige konsekvenser for verdiskaping i opplevelsesnæring av den pågående koronaepidemien.

LES OGSÅ: I år blir det ingen sommerturné for Åge

Forventninger til krisepakka. Regjeringa la fram en krisepakke til kulturarrangement som ble stengt ut april. Det er ennå ikke kjent hvor godt disse tiltakene faktisk har virket inn på økonomien til kulturarrangørene.

Trøndelag må få hjulene i gang raskt etter covid-19 for å sikre et mangfoldig kulturtilbud og bidra i oppbyggingen av samfunnet, derfor er kulturnæringen avhengig av en krisepakke som treffer våre behov.

LES OGSÅ: Røros er landets beste kulturkommune

I disse dager kartlegger Norsk Kulturråd de økonomiske konsekvensene for kulturarrangører som måtte avlyse grunnet pandemien. Vi får håpe at krisepakkene som kommer 12. mai tar på alvor at både løpende utgifter og tapte billettinntekter dekkes på samme måte som næringslivet ellers får.

Vårt høyeste ønske er nemlig at Trøndelag skal være festivaldestinasjon nummer én i landet – i 2021. Men da trenger vi hjelp!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter