Slik holder vi hjulene i gang når korona-krisen treffer gründermiljøet

Jeg får stadig spørsmål om hvordan det har gått. Med bygget, med medlemmene, med de ansatte. Og jeg svarer alltid det samme: Overraskende bra.

Som Community Manager hos DIGS er det en del av jobben min å vite litt om bedriftene som leier kontor, pultplass eller andre løsninger hos oss. Jeg skal vite hva de heter, hva de jobber med, hvem som ansetter, hvem som leter etter investorer, og hvem det var som klorte seg fast med nebb og klør allerede før pandemien satte verden på pause.

108 bedrifter med 456 ansatte er litt å holde styr på, men det går til en viss grad. Og mange har gjort mye riktig. Leietakerne våre har vært flinke til å si ifra. De har gitt beskjed når de er bekymret for smitte, og hjulpet oss med å tilrettelegge hele bygget for å forhindre at noe skulle spre seg. De har kommet med ideer om hvordan vi kan utnytte ressursene våre, for å gjøre det enklere å samarbeide på tvers av byer og land.

De har vært ærlige om situasjoner som at investorer har trukket seg på grunn av korona, og at de nå må gjennomføre en emisjon for å kunne fortsette driften. De har vært åpne om at de trenger hjelp, så dersom en engleinvestor dukker opp på døra må de gjerne sendes deres vei. Derfor har det også vært enklere for oss som drifter bygget, å holde hjulene i gang.

Når investorer ringer for å spørre om vi har noen tidlig-fase oppstartselskaper som kan trenge en ekstra dytt, vet vi hvor vi skal sende dem. Når vi blir kontaktet av større aktører som ønsker å holde arrangementer med deltagere i forskjellige land, så har en av samarbeidspartnerne våre sørget for at vi har akkurat dét utstyret tilgjengelig. Når bedrifter spør om det er trygt å sitte i åpent landskap har vi allerede utvidet kapasiteten slik at alle kan holde god avstand til naboen.

Vi har, i likhet med resten av Norge, trykket litt på pauseknappen. Men en pause passer veldig dårlig inn når man er midtveis i en ekspansjon. I januar skrev Adresseavisen om våre planer for å ekspandere til tre bygårder i Søndre Gate, i tillegg til det 5-etasjes bygget vi allerede bebor.

I mer enn to år har dette ligget i kortene, og ønsket om å sette seg på bakbeina i mars, var mildt sagt svak.

Heldigvis er det noen som fortsatt tør! Heldigvis har det vært en overkommelig periode for de aller fleste av medlemmene våre, og heldigvis har vi kommet gjennom tidenes lengste vår helskinnet. Selv om pandemien ikke er over, ser vi en utflating i Trøndelag, og det gir håp.

Vi har sett at medlemmer holder avstand, selv om de vil gi hverandre en klem. Vi har sett at de som tidligere skydde teknologi på generell basis, nå har blitt drevne brukere av Cisco Webex. Vi har sett at de som tidligere hadde behov for en hel fløy for sine ansatte nå satser knallhardt på mindre kjernekontor. De som tidligere brukte 80 prosent av tiden sin ute hos kunder har nå benyttet anledningen til testing og videreutvikling, for å komme enda sterkere tilbake når kundene endelig blir klare for besøk igjen. Vi er tilbake til den nye normalen, og ønsker nye medlemmer velkommen hver uke.

Det ble etablert 1156 nye bedrifter i Trøndelag i andre kvartal, og vi gleder oss til å se dem delta på omvisning, medlems-frokost, fredagsvaffel, demo day og lønningspils med resten av gjengen på DIGS.

