Koronaklump i magen før det store matåret

Det finnes et mangfold av gode smaker og genuine opplevelser i Trøndelag om du vil nyte det på Øyna (Inderøy), Stokkøya Strandbar, Ersgaard (Stjørdal) eller på Fagn Restaurant i Trondheim. Vi har mange innholdsrike festivaler i Trøndelag som kombinerer kultur, kunst og mat på en glimrende måte om det er Skreifestivalen på Rørvik, Rennebumartnaden eller det kulinariske programmet til Kosmorama. Men det er slettes ikke sikkert vi kan nyte alle disse opplevelsene etter pandemien.

Både kultur og reiselivsnæringa har hatt mer eller mindre næringstopp eller omsetningstopp det siste året. Vi kan derfor ikke ta for gitt at ditt yndlingssted å overnatte, din bedrifts yndlingssted for møter og seminarer eller den kuleste festivalen du og din kjære deltar på årlig også finnes i 2022.

Kompensasjonsordningen for disse næringene har truffet til dels dårlig og korte varsler om nedstenging av virksomheten grunnet smittesituasjonen har ført til at det tærer på bunnlinjen for små og store aktører.

Som første region i verden fikk Trøndelag i 2011 et eget matmanifest. I februar i år feiret vi manifestets 10-års jubileum gjennom flere arrangement, blant annet feiret 1500 ungdommer på 50 skoler trøndersk mat på skolekjøkkenet. Rekruttering til mat- og reiselivsbransjen er viktig for å at vi skal kunne oppleve matregionen Trøndelag også i 2030. Utfordringen er at disse ungdommene trenger bærekraftige og trygge arbeidsplasser for å få sin læretid. Nettopp derfor er det så viktig at de gode lærebedriftene klarer å komme seg igjennom pandemien.

I februar 2020 ble den prestisjefylte Michelin-utdelingen arrangert i Trondheim. For første gang valgte Michelin Norge som arena for sin årlige presentasjon av nye stjernerestauranter. Trondheim befestet sin posisjon gjennom at Speilsalen kunne motta byens tredje Michelinstjerne, i tillegg til Fagn og Credo som fikk utmerkelsen året før.

Det er trist når disse restaurantene ikke kan ha sine kreative kokker på jobb, ikke kan kjøpe råvarer fra de lokale bøndene eller få levert kamskjell fra Frøya. Disse gründersjelene og entreprenørene trives ikke med å klø seg i hodet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering eller stå i kø på telefonlinja til NAV for å få hjelp eller forstå regelverket. De har «passion» for å jobbe med verdens beste råvarer slik at folk får en uforglemmelig lunsj eller middag, ikke slitsomme køer og regelverk.

I 2022 har Trondheim og Trøndelag fått status som European Region of Gastronomy. Det er et europeisk program som skal bidra til å synliggjøre regionenes kultur og mattradisjoner internasjonalt, skape utvikling i regionen og bygge regional identitet og stolthet. Vi har startet planlegging av det store jubelåret 2022. Tittelen skal gi alle som jobber med matproduksjon, matforedling, forskning på mat eller kokkekunst muligheter for å jobbe tettere sammen for å ta enda et steg videre for å løfte matregionen til å bli en kjent og anerkjent internasjonale matregion og matdestinasjon.

Kultur- og reiselivsaktører har, som andre bransjer, også respekt for at vi er inne i en pandemi og at en derfor må forholde seg til smittevernregler, men det tærer på uten de riktige innrettede kompensasjonsordningene og rammevilkårene med næringstopp og inntektstopp et helt år.

Erna Solberg har nå gått ut med gjenåpningsplaner for Norge. Det er fortsatt vanskelig for kultur og reiselivsnæringa å legge sine konkrete planer for gjenåpninger uten datoer å forholde seg til. Måneder går med stengte virksomheter og lav omsetning. Sommermånedene alene kan ikke kompensere for resten av året.

Det har vært diskutert mye om det skulle vært åpnet opp for muligheter for regionale bestemmelser, men det åpnes ikke for det. Trøndelag er pr. 08.04 den eneste grønne regionen i Europa når det gjelder smittetall. Det virker rimelig håpløst at en aktør som driver virksomhet på Røros i en gitt periode med lave smittetall skal stenge helt ned på grunn av smittetrykket på Østlandet eller i Trondheim by. Reiseliv og kulturaktører i hele distrikts-Norge er rimelige trøtte av alle bestemmelser som foregår på «Løvebakken» uten å se de regionale forskjellene i smittetall. Dugnaden har vart så lenge at flere aktører ikke vil klare det så mye lenger.

Få hjulene i gang raskt når gjenåpningen datofestes

Derfor kjære trønderske politikere, bedriftsledere, familier og kjærester - kjenn deres besøkelsestid når vi får en dato for gjenåpning. Ikke nøl med å arrangere møter/seminarer når det er tillatt innenfor et gitt antall, ikke vent med den feiringa du og din familie skulle ta og ikke nøl med og gå på konserter eller festivaler som arrangeres. Reiselivs- og kulturaktører har fått god trening i å overholde smittevern og trenger at du våger å benytte dem igjen når det er tillatt. Den største dugnaden vi kan gjøre når Norge gjenåpnes igjen er å ta i bruk det tilbudet som finnes i matregionen Trøndelag.

Hvis ikke alle bidrar i denne gjenåpningsdugnaden mister vi de beste og mest innholdsrike aktørene for å kunne kalle oss Europeisk matregion i 2022.

