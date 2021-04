Trønderen vet ikke nok

Saken oppdateres.

Svaret er «ikke nok». Mange av disse nye, grensesprengende teknologiene vil påvirke oss like mye, eller mer enn det både elektrisiteten og boktrykkerkunsten gjorde. Alt fra kreftvaksiner, autonome elektriske ferger og 3D-printing av menneskelige organer er ikke lenger science fiction. Det er science real.

Når trøndersk næringsliv skal være konkurransedyktig, og de midtnorske kommunene skal sørge for velferd langt inn i framtida, er det avgjørende at vi skjønner hva som skjer rundt oss for å ikke sakke akterut. Hvis ikke du henger med i tiden, vil du til slutt ende med å stå på sidelinjen når konkurrentene dine fullfører løpet. Overraskende mange flakker fremdeles med blikket når kunstig intelligens eller digitalisering blir nevnt. Det lover ikke godt.

LES MER AV TUNG: Er vi virkelig best i verden eller er vi «helt rævva»?

Så hva skal til? Det er mange barrierer som skal overkommes for å få blikkene litt mer faste når temaet teknologiutvikling kommer på banen i lunsjpausen. Trygghet for arbeidsplassen sin og tillitt er to elementære faktorer. Som arbeidstaker i Norge, et høykostland med høy kompetanse kommer du til å bli påvirket av de teknologiske stortrendene. Vi har derfor ikke råd til å frykte ny teknologi – vi bør heller frykte gammel. Går vi ut på dato, går vi nemlig ut av den internasjonale konkurransen. Med en framtid hvor vi skal leve av noe annet enn oljen bør vi for all del unngå at det skjer. If you can´t beat it, join it. Teknologitrendene er for massive til at vi kan – og vil stoppe det. Valget bør være enkelt.

Tillitt til teknologien er også viktig. For å ha tillitt må vi ha kontroll, og vite hva som skjer. Av den grunn er teknologiforståelse for viktig til at vi kan overlate det til ekspertene alene. Med en bred forankring i samfunnet setter vi oss i stand til å styre teknologien, slik at ikke teknologien styrer oss. Vi må unngå at for mye havnet i gale hender, misbrukes eller at all definisjonsmakt skal ligge hos de store internasjonale techselskapene. Vi ønsker selvfølgelig at rask teknologisk utvikling skal gi oss en bærekraftig verdiskaping, helst på enklest mulig måte. Men ny teknologi utviklet i høyt tempo gir noen nye utfordringer. Derfor må vi evne å løfte problemstillinger som gjør realiseringen av teknologien lettere, og uten at vi mister viktige perspektiver som åpenhet og etikk på veien. Helsefagarbeideren er derfor like viktig som teknologen.

LES OGSÅ: Janina Lamøy: Trønderske bedrifter må få ut finger'n

LES OGSÅ: Vil stoppe hjerneflukten

Med litt høyere prioritering av temaet rundt alle lunsjbord og med litt mer kompetanse, kan nysgjerrigheten hos de fleste lett vekkes. Ofte handler det om å få se hvilken betydning de ulike teknologiene kan ha i praksis – for deg, for arbeidsplassen din og for samfunnet. Neste uke arrangeres Technoport-konferansen for 15. gang. Her har alle mulighetene til gjennom gratis påmelding å få se banebrytende teknologi og lytte til de fremste ekspertene. Her hentes det frem eksempler fra kunstig intelligens, bioteknologi, blockchain, robotikk, fotonikk, kvanteberegning og avanserte materialer. Alle teknologier som kan legges til grunn for etablering av ulike selskaper og som potensielt kan re-etablere norsk industri og løfte offentlig sektor. Som datteren min kunne sagt: Teknologi og forskning som forandrer verden og redder den litt mer for hver dag.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

For et par dager siden ble jeg utfordret av direktøren i NHO Trøndelag, Tord Lien, på hvilke teknologier trønderske politikere og næringslivsledere bør kjenne til. Svaret er enkelt nok alle. Nå har du muligheten. Det er første gang Technoport konferansen er gratis. På den måten kan hele Trøndelag bli med når vi skal forstå hvordan teknologien påvirker oss, hvordan den kan brukes og hvilke verdier og begrensninger den gir. Etter fire timer er jeg ganske sikker på at trønderen vil kunne litt mer enn før. Vi skal jo tross alt forandre verden og redde den litt mer. Bli med oss på dugnaden!

27. april arrangeres Technoport-konferansen for 15. gang.