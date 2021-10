Endelig folkeliv og leven!

Ett skritt tilbake er to skritt frem for Sander Øien 4

Saken oppdateres.

I februar i fjor pekte så godt som alle piler oppover for norsk økonomi. Med noen svært få unntak hadde alle bransjer lyse utsikter. I Midt-Norge var arbeidsledigheten rekordlav, de aller fleste bedriftene leverte gode resultater og boligmarkedet satte stadig nye rekorder. I det store og hele hadde vi det bedre enn de fleste. Men over natten gikk byer og lokalsamfunn fra yrende folkeliv til folketomme gater.

Jeg får frysninger når jeg tenker på hvordan det føltes å gå nedover Nordre gate i Trondheim fredag 13. mars i fjor. Papirrusk og løvblad virvlet gjennom luften, og ikke et menneske eller en bil var å se. Ingen av oss visste hvordan dette ville påvirke eget liv, virke eller lommebok.

Som regionens største finanshus så vi på nært hold hvor brutalt koronakrisen rammet både folk og bedrifter. Ti prosent av arbeidsstyrken ble permittert eller oppsagt. Det treffer et samfunn hardt. Vi bestemte oss raskt for at vi skulle gjøre som ved tidligere kriser, å ha is i magen og stå skulder ved skulder med regionen gjennom krisen. Regjeringen kom heldigvis raskt opp med statlige støtteordninger, utviklet i tett samspill med nærings- og kulturliv.

I påvente av de offentlige støtteordningene sørget vi for at tusenvis fikk forskuttert dagpenger og avdragsfrihet på boliglånene sine. Og det aller første koronalånet i Norge gikk til vår kunde Ritek, en trøndersk bedrift som blant annet produserer traktorhengere. Delene de er helt avhengige av kommer fra Nord-Italia, selve episenteret for koronapandemiens første bølge. Det gav betydelige utfordringer for produksjonen. Takket være de statsgaranterte låneordningene kunne vi bevilge lån til bedriften, som dermed fikk tid til å komme seg gjennom krisen. Senere har de signert en ny gigantkontrakt og sikret flere arbeidsplasser.

Også frivilligheten ble hardt rammet da Norge stengte ned. Med samfunnet som største eier kunne vi i fjor øremerke 100 millioner kroner i en koronadugnad for frivilligheten, idretten og kulturlivet. Disse millionene kom fra vårt samfunnsutbytte. Det er den delen av bankens overskudd som deles ut til samfunnet, som er vår største enkeltstående eier. 39 prosent av SpareBank 1 SMN er nemlig eid av lokalsamfunnene her i Midt-Norge. Når det går godt med samfunnet, så går det godt med banken. Og når det går godt med banken kommer det lokalsamfunnene i regionen til gode i form av samfunnsutbytte.

Selv mange bedrifter nå er på fote igjen, er ikke det tilfellet for alle. Det er fremdeles bedrifter som venter på at kundene skal komme tilbake. Verst har det gått ut over de virksomhetene som er avhengig av fysisk oppmøte – og de mellommenneskelige møteplassene. Blant dem som har fått en tøff trøkk er bedrifter innenfor hotell, restaurant, reiseliv og handel i Midtbyen i Trondheim.

Vi har nå spurt folk i Midt-Norge om hvordan vi skal investere vårt samfunnsutbytte for å utvikle landsdelen vår. Mer enn 10 000 har gitt sine innspill til hvordan pengene skal brukes. Tilbakemeldingen er klar: Framfor alt ønsker folk at vi skal bidra til å få Midt-Norge opp i marsjfart igjen etter en lang tid med inngripende, men nødvendige koronarestriksjoner.

Og nå skal vi endelig skal ta hverdagen tilbake. Derfor har vi satt av nye 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet, øremerket frivillige lag og foreninger, byer, lokalsamfunn og næringsliv for å sparke i gang samfunnet igjen. Endelig skal vi tilbake på tribuner og forestillinger, heie og klappe for gode prestasjoner. Og så skal vi komme sammen til heidundrende gjenåpningsfester over hele Midt-Norge.

I dag går startskuddet for en tre uker lang gjenåpningsfest i Trondheim. Sammen med kommune, frivillighet, kultur og næringsliv inviterer vi blant annet til gratis konserter, kultur- og idrettsarrangementer. Det blir aktiviteter med gratis inngang på museene hver helg, gode tilbud på butikker, hotell og restauranter så vel som Bondens marked hver helg hele perioden gjennom. Søndag 10. oktober og søndag 31. oktober vil det i tillegg bli gratis buss og åpne butikker i Midtbyen. Vi inviterer også pandemiheltene som har tatt risiko og stått på for oss andre, til en gigantisk takkekonsert i Trondheim Spektrum. Tilsvarende gjenåpningsfester blir det over hele Midt-Norge utover høsten.

Siden vi først inviterte til gjenåpningsfesten i august, har hundretalls søknader om støtte tikket inn. Til gode formål som får Midt-Norge opp i fart igjen – fra Førde i sør til Bindal i nord. Dette er et uttrykk for alt det fantastiske som skjer i frivilligheten og i lokalmiljøene i regionen vår.

Vi håper alle vil delta på gjenåpningsfesten de kommende ukene og månedene, slik at vi sammen får folk, bedrifter, kultur, idrett og frivillighet opp i marsjfart igjen. For det er sammen vi får ting til å skje!

