Om tenåringer, trening og muskel-mani

- Han viste at du ikke trenger å være millionær fra Italia for å vinne

Er kampen mot sportsvasking et blindspor for bedre menneskerettigheter?

Saken oppdateres.

Like sikkert som at man har vordende 16-åringer i huset, kommer gjerne spørsmålet om å få kjøpe seg kort til et treningssenter. Er ikke det bra da, vil sikkert mange spørre? Både ja og nei, mener jeg, og vil forklare hvorfor jeg mener det.

Jeg har nå min tredje gutt i huset, som i løpet av året runder 16 år. Og av erfaring er dette året da gutta for alvor oppdager at trening består av mer enn å løpe rundt på en fotballbane eller i en hall. Da er det muskler, styrke og størrelse som begynner å telle, og bety stadig mer for mange av dem.

Og det blir ikke «bedre» av at det er året da de kan melde seg inn i treningssenter, noe som blir stadig mer populært. Og jeg tror det er flere enn oss foreldre som har fått høre at «alle» andre har fått seg kort, og at det hjelper lite med argumenter som at det er unødvendig, for dyrt, eller kanskje til og med er uheldig for noen som er så ung, å trene der.

LES OGSÅ: Jonas (17) lever i frykt for å gå ned i vekt. Han er en av stadig flere menn som er sykelig opptatt av å bygge muskler.

For egentlig er det jo bra at tenåringene har lyst til å trene, men jeg får likevel noen betenkeligheter med å sende pubertale guttunger til et dyrt treningssenter, der fokuset gjerne kan bli feil for en del av dem.

Det er ikke for å male fanden på veggen, eller uttrykke en overdreven bekymring for at gutter, og jenter for den del, ønsker å trene på treningssenter og å bygge muskler. Men det er mer et ønske om å minne om at vi som foreldre har en oppgave å følge litt med, og følge litt opp, om poden vår blir veldig opptatt nettopp dette.

For det er ikke bare-bare å trene styrke i en alder der kroppen vokser og endrer seg i ekspressfart. Det krever kunnskap, og tilrettelegging i forhold til den kroppen man har. Og da ser jeg for meg at det fort kan ta litt feil retning om det er få voksne med kunnskap som er med og rettleder tenåringene, når de står foran speilet og skal bygge kropp.

LES OGSÅ: Den dyrebare ungdomstiden

Store muskler og veltrente kropper er blitt et stadig viktigere mål for gutter og menn, «six-pack», «biceps» og «protein-shake» har blitt en vanlig del av vokabularet fra de er ganske unge, og vi må slutte å tro at kroppsjaget angår bare den kvinnelige halvdelen av befolkningen. Stadig mer forskning viser at også gutter strever med kroppsbildeforstyrrelser, og hos gutta arter det seg gjerne ved at de blir usunt opptatt av å bygge muskler og å spise «sunt», for å nevne det mest vanlige.

Et doktorgradsarbeid av Trine Tetlie Eik-Nes ved NTNU, i samarbeid med Harvard viste nettopp dette gutter er veldig opptatt av muskler, og at det dessverre er relatert til nedsatt psykisk helse og slanking. Eik-Nes viste også i sitt arbeid at de samme guttene hadde et klart økt bruk av både lovlige og ulovlige produkter for å bygge muskler. Vi vet stadig mer om at vi skal være bevisst på dette, og ha et ekstra øye med trenden om å bli muskuløs og sterkt, ikke minst når vi nå ser at denne trenden når stadig yngre gutter også.

LES OGSÅ: Retusjert rett i fleisen

Oftest går det helt fint at guttene løfter vekter, og er ivrige på å få synlige muskler. Slik har det vært opp gjennom alle tider. Det vi imidlertid må være oppmerksomme på er at tidene har forandret seg enormt, når det gjelder press og påvirkning fra alle kanter. Mange av våre gutter følger kontoer på Instagram og Tik Tok, og får alt fra kunstige og manipulerte bilder, til «oppskrift» på hvilke kosttilskudd de bør ta, for å booste formen og muskelbyggingen. Og denne «kunnskapen», såkalt Bro-science, er veldig sterk og overbevisende, og vi kan merke at de gjerne tror på eldre influencere enn oss voksne, også om vi selv er leger og har kunnskap om temaet.

Mange er også overbeviste om at de bør spise stoffer som proteinpulver eller kreatin for å få mer muskelfylde, eller protein-shakes eller barer for å få mer utbytte av treningen. Dette er i beste fall bare tull, unødige penger og energi ut av lommeboken. Det som kanskje er enda mer betenkelig enn selve disse stoffene, er den holdningen ungdommene får, om at man liksom skal innta et pulver eller en pille for å oppnå noe, der man får like godt utbytte med alminnelig mat og næring. Men det krever at vi som er foreldre og voksne har et minimum av kunnskap for å kunne stå imot når tenåringen begynner å argumentere for alle disse «vidunderstoffene», og det er ikke enkelt. Men jeg tør påstå at det å sette oss litt inn i disse temaene er en del av det å være forelder, gymlærer eller trener i vår tid.

LES OGSÅ: Dr. Quickfix på nett? Jeg tror vi skaper masse unødig helseangst

Mange syns dette er komplisert, og ender ofte med å stole på at det går bra. Og det gjør det som regel, heldigvis. Men ikke vær redd for å still et ekstra spørsmål til ungdommen, eller be noen som kan mer om dette om råd, dersom man syns det begynner å bli vel mye fokus på muskler, kropp og vidunderkurer hos den håpefulle!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !