Vi skal utvikle skolen - ikke privatisere den

Saken oppdateres.

I fylkesutvalget forrige uke vedtok flertallet å støtte Ap/Sp-regjeringas forslag om endringer i privatskoleloven. Regjeringa foreslår å fjerne adgangen til å få godkjent private profilskoler og yrkesfagskoler, og ønsker å endre dagens friskolelov til en privatskolelov. Denne endringen er en direkte oppfølging av Hurdalsplattformen, og representerer en ny retning for samfunnet enn den Solberg-regjeringa sto for. Som leder og nestleder i hovedutvalget som har ansvar for videregående opplæring i Trøndelag, er vi veldig fornøyd at flertallet i fylkesutvalget støtter regjeringens forslag. La oss ta et historisk tilbakeblikk.

LES OGSÅ: Den stille skolerevolusjonen

Rett før påskeferien i 2015 fremmet daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forslag til endringer i privatskoleloven. Ingen pressekonferanse og ingen bredt distribuert pressemelding, det kunne tilsynelatende virke som et strategisk grep for å unngå publisitet om endringene.

Det Røe Isaksen og Høyre-regjeringa gjorde i 2015, var å åpne for at videregående yrkesfagskoler og såkalte profilskoler skulle få statsstøtte til å etablere seg. I pressemeldingen fra Røe Isaksen den gangen, kunne vi lese at «det er viktig å legge til rette for nytenkning og nyskaping i sektoren (…) Ved å legge yrkesfagskoler og profilskoler til i formålsbestemmelsen, vil aktører med nye ideer lettere kunne slippe til». En privatisering av skolesektoren begrunnes ofte fra høyresiden med behovet for mer mangfold, nye metoder og nyskaping. Vi stiller spørsmål til denne innfallsvinkelen.

På høyresiden kan det virke som at nytenking i skolen best oppnås gjennom privatisering. Denne ideologien fra høyresiden er godt kjent, og har også vært et gjennomgående prinsipp for deres ledelse av landet de siste åtte årene. I regjeringserklæringen til Høyre og Frp fra 2013 kunne vi for eksempel lese at «regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet».

LES OGSÅ: Unik skole får kraftig kutt i støtten

Som skoleeier arbeider fylkeskommunen helhetlig med å nå kompetansebehovet gjennom tilrettelegging av opplæringstilbudene. Dette innebærer også vårt mål om et utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse, til innovasjon og konkurransekraft, til velferd og fordeling i samfunnet og til utvikling og mestring for den enkelte. Dette har vi nedfelt i våre kompetansestrategier, og det er et viktig grunnlag for vårt ønske for utvikling av den trønderske skolen.

Den grunnleggende ideen bak det norske skolesystemet er at alle skal ha lik rett til utdanning. Det er det aller viktigste tiltaket for å skape et rettferdig samfunn. Det er en arv vi må forvalte godt. Den bygger på et bredt politisk kompromiss mellom sentrum og venstresiden og har gitt oss et system som gjør at de aller fleste barn går i den offentlige skolen, men at det offentlige gir støtte til private skoler basert på et pedagogisk alternativ. Privatskoler som representerer et pedagogisk alternativ, som steinerskoler, livssynsskoler og internasjonale skoler, er viktige supplement til den offentlige fellesskolen. Vi skal videreføre muligheten til å få godkjent slike skoler og alternativ.

LES OGSÅ: Friskolene i rødgrønn favn

Å fjerne adgangen til å få godkjent private yrkesfagskoler og private profilskoler, som direkte overlapper med tilbudet i den offentlige skolen, er derimot et veldig viktig grep av den nye regjeringa. Statlig støtte til opprettelse av private videregående skoler på bakgrunn av yrkesfaglige utdanningsprogram kan bidra til å skape en popularisering av visse yrkesfaglige retninger. Det er ikke nødvendigvis de viktigste retningene dersom en legger det regionale kompetansebehovet til grunn. Dette kan skape en ubalanse mellom behovet for læreplasser og eksisterende skoletilbud. Det kan også gå på bekostning av bredden i tilbudet ved den offentlige videregående skolen. Sistnevnte gjelder spesielt for de mindre skolene i distriktene.

I vår felles skole skal det være plass til ulike profiler, mangfold, innovasjon og skaperkraft. I Trøndelag skal vi utvikle den offentlige skolen, ikke privatisere den. Vi trenger ikke nye privatskoler for å satse ekstra og bringe nye ideer inn i skolen. Vi skal anerkjenne de etablerte privatskolene med alternativt livssyn eller pedagogikk som aktive samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Helt i tråd med Frostaerklæringen. Helt i tråd med Hurdalsplattformen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !