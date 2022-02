Helsepersonell-kommisjonens viktige arbeid

Du har ansvar for at huset ditt er lovlig

Det er nå snart 20 år siden jeg starta kampen om retten til heltid. Jeg har skrevet mange innlegg om temaet opp igjennom årene. Ufrivillig deltid er dessverre fortsatt et problem i helsetjenesten. Ting tar tid i det offentlige helsevesenet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber sammen med Fagforbundet for retten til heltid og for et trygt arbeidsliv, der kampen om retten til heltid. Det har båret frukter, og det er jeg svært glad for! Snart blir det lovfestet at det er arbeidsgivers bevisbyrde hvorfor man vil ansette i deltid. Heltid/deltid må nå drøftes med de tillitsvalgte.

Ufrivillig deltid må bort fra helsetjenesten! Det må bli et tema å drøfte for helsepersonell-kommisjonen! Og hva skal til for at flere sykepleiere som jobber «frivillig» deltid, skal makte å jobbe heltid? Selv om det kommer en lovendring, der pliktordene må og skal står sentralt, vil jeg nok tro at arbeidsgivere vil se etter smutthull i loven. Viljen til å skape heltidskultur i det offentlige helsevesenet, har gått tregt, det må man kunne si.

Jeg er glad for at vi stadig blir flere sykepleiere som sier ifra om kritikkverdige arbeidsforhold i helsetjenesten. Det er veldig positivt! Derfor er bedre helseledelse et tema jeg ønsker helsepersonell-kommisjonen tar inn i sitt arbeid. God helseledelse gir trygghet i arbeid! Det trenger sykepleiere for å takle en travel arbeidshverdag, og å kunne stå i dette maratonløpet av en pandemi vi står midt i. Det handler om god grunnbemanning, bedre arbeidsfordeling – og ja, bedre lønn!

Med gode arbeidsvilkår følger godt arbeidsmiljø. Da tror jeg det er større sjanse for å bevare flere sykepleiere i arbeid til de går av med pensjon. Et godt og inkluderende arbeidsliv må også gjelde for sykepleiere! Sykepleiere som sier ifra om kritikkverdige arbeidsforhold i den offentlige helsetjenesten, gjør det fordi pasientene fortjener at vi har tid til å utøve yrket vårt faglig forsvarlig. Det er absolutt ikke sutring!

Å få beskjed om «å jobbe smartere» når tunga henger og skrittene går mot 12–15 000 pr. vakt, vil ta den siste rest av motivasjon til å stå løpet ut mot pensjon for mange! Faget sykepleie i front er et viktig slagord som må på den politiske dagsorden! Det må inn i ordbruken fra Stortingets talerstol. Politikere på Stortinget, regjering og siviløkonomene i KS og de som styrer helseforetakene, må vite viktigheten av og hva vårt fag er – og prioritere helsekronene deretter!

Fire sykepleiere er utnevnt i statsråd som medlemmer i helsepersonell-kommisjonen. Ingen av dem har løpt maraton på «gølvet» som sykepleier på noen år. Det er jeg selvsagt noe skeptisk til, men sykepleiere er i hvert fall representert i kommisjonen. Sykepleiere har ikke alltid vært invitert med i råd og utvalg om tema helse. En av dem, Torbjørn Solberg, tidligere hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, har nå bedt oss «vanlige» sykepleiere om råd.

Det å rekruttere og bevare sykepleiere i helsevesenet, vil ikke lykkes verken i nåtid eller framtid hvis ikke respekten for arbeidet fra de bevilgende myndigheter blir mer tydelig. Målet kan ikke være å drifte helsetjenesten billigst mulig. Da er vi på ville veier. Faglig kvalitet må være målet. Sykepleiere er fortsatt den yrkesgruppen som erstattes av flest ufaglærte, særlig i kommunene. Fakta må være viktig å få fram i helsepersonell-kommisjonens arbeid. Hvor mange stillinger står ubesatt og ledige?

Er det vanskelig å rekruttere sykepleiere i en universitetssykehusby som Trondheim, blir det ikke lettere når så mange penger forsvinner fra helsebudsjettet og over i et disposisjonsfond. Det gir ingen mening at helsekronene går til asfalt, som helsepersonell-kommisjonsmedlem Torbjørn Solberg skrev i et innlegg i tidsskriftet Sykepleien forleden år. Økt lønn er ett virkemiddel kommunene har mulighet for å benytte seg av, og som jeg ser nabokommunen Malvik gjør. Det blir mye god lønn for sykepleiere for 50–60 millioner skattekroner årlig!

Gode lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere er derfor det viktigste tema helsepersonell-kommisjonen må jobbe tydelig fram i utredningsarbeidet i NOU. Det burde være enkelt, men det krever godt politisk vett, forstand og god helseledelse. Noe vi tydeligvis ikke har i Norge, ettersom vi er der vi er i dag med så stor sykepleiemangel. Det er en varslet krise!

Stadig flere sykepleiere slutter. Vi takker for oss, skriver innlegg, bøker og står fram i media om det. Vi slutter ikke fordi selve yrket ikke er bra. Det er jo tross alt verdens beste yrke! Vi forlater skuta i det offentlige helsevesenet fordi nok er nok, rett og slett. Vi har ikke råd til å miste flere sykepleiere på grunn av det jeg kaller politisk og administrativ dumskap. Flere helsekroner av brutto nasjonalprodukt (BNP) må gå til et godt utbygd og faglig forsvarlig offentlig helsevesen. Det er det mulig å gjøre noe med, og der ligger håpet. Vårt budskap må komme tydelig fram i helsepersonell-kommisjonens arbeid mot et NOU!

Det er derfor vi må skrive så blekket spruter og gi disse som skal jobbe fram et NOU det neste året for Stortinget og regjeringen, mange innspill på hvor skoen trykker. Hva skal til for å forbli sykepleier? Hva skal til for å ville bli sykepleier? Sykepleiere som vet hvor skoen trykker, blir ved sin lest om de blir hørt!

