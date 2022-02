Vi er for dårlige til å skryte

Her er ikke pandemien over - fjerner ingen tiltak

Satt på spissen er dette et viktig tiltak for å sikre bosettingen i distriktet

Her er ikke pandemien over - fjerner ingen tiltak

Saken oppdateres.

Alle har hørt om Nobelprisen i medisin, og de fleste har sikkert fått med seg at et miljø her i byen leder an jakten på hjernens dypeste hemmeligheter. Men forstår vi rekkevidden av det forskere og teknologer skaper i Trondheim? Mange av de nyskapende virksomhetene springer ut av forskningsmiljøene våre.

LES OGSÅ: Trondheimgründernes science fiction-oppfinnelse

Akkurat når du leser denne teksten, bruker mennesker over hele verden teknologi produsert i Trondheimsregionen. Det skjer idet noen kaster et blikk på mobiltelefonen sin i Brasil eller Japan, klikker på ei trådløs mus i India, passerer en bomstasjon i Bangkok, åpner et kjøleskap i Italia eller laster ned en smart app i USA. Nye ideer oppstår hele tida i Trondheimsregionen. Ofte er produktene så avanserte og markedene så internasjonale, at vi som bor her ikke legger merke til virksomheten.

De kloke hodene befinner seg nær deg, og de nærmest usynlige produktene finner sin perfekte form rett rundt hjørnet. På veggen over Kiwi-butikken nederst i Munkegata står det «Arm» på et skilt. Der sitter nesten 200 mennesker med ett viktig mål: Å videreutvikle en grafikkprosessor som gir mobilskjermer og andre display ekstrem kvalitet med bruk av minst mulig strøm.

LES OGSÅ: Teknobedrift i Trondheim kjøpes av norsk gigant

Det startet som en dristig tanke hos en gruppe studenter ved NTNU med ambisjon om å lage noe som er best i verden. De lyktes. Selskapet Falanx så dagens lys. Den internasjonale giganten Arm kjøpte Falanx, og Trondheim er fortsatt et av konsernets brohoder inn i framtida, ved siden av den britiske universitetsbyen Cambridge. Teamet over Kiwi-butikken har status som «Centre of excellence» i selskapet. Foretak som Microchip Technology, Sportradar, Q-Free og Nordic Semiconductor leverer høyteknologi til forbrukere over hele verden. Trondheim er et Silicon Valley i miniatyr.

To NTNU-studenter dro til nettopp Silicon Valley for å fortelle om databrikke-ideen sin. Det resulterte i selskapet Atmel, som nå er Microchip Technology. Avdelinga på Moholt har i dag produsert flere mikrobrikker enn det bor mennesker på planeten vår.

Ideen til Sportradar sprang ut av en masteroppgave på Gløshaugen for 22 år siden. Nå er selskapet en global leverandør av idrettsdata til kunder som Google og UEFA. Sportradar ble verdsatt til åtte milliarder US dollar ved notering på Nasdaq-børsen. Hovedkontoret er flyttet ut av Norge, men nærmere 200 av selskapets teknologer har base på Nedre Elvehavn – i byen der eventyret startet.

LES OGSÅ: Amerikanske teknogiganter plukker opp Norges koronaregning

Q-Free er blant verdens mest anerkjente utviklere av teknologi innenfor trafikkstyring, og Nordic Semiconductor er verdensledende på bluetooth-løsninger. Over 500 har arbeidsplassen sin hos Nordic på Tyholt, der de jobber hver dag med å gjøre planeten trådløs. Zedge, med hovedkontor i Trondheim og notering på børsen i New York, leverer personlig innhold til mobilbrukere over hele verden. Zedge-appen har 30 millioner aktive brukere hver måned.

Tekno-selskapene i regionen har til sammen 13 000 ansatte. Slett ikke alle holder hus i Trondheim. Orkland sto registrert med 652 arbeidstakere innenfor teknologi i 2021, ifølge den årlige Impello-analysen. Indre Fosen med 10 000 innbyggere hadde 475 tekno-ansatte fordelt på 29 selskaper. Utøvere fra Trondheim deltar hver eneste dag i et OL i nyskaping. Prestasjonene er ekstremt underkommunisert i forhold til den samfunnsmessige gevinsten av ny kunnskap fra Trondheimsregionen.

Samarbeidsorganet Trondheimsregionen består av åtte kommuner som samarbeider om blant annet næringsutvikling. Siden 2015 har vi produsert 35 korte filmer om suksesshistorier fra næringsliv og forskning i det som er Norges ubestridte teknologihovedstad. Nærmere fem millioner ganger har noen fått med seg hele eller deler av disse videoklippene på YouTube eller Facebook. Det finnes mange flere historier verdt å fortelle, og de fortjener et større publikum.

Kommunene ønsker å styrke profileringen av regionen. Et forprosjekt viser hvordan en rekke storbyregioner har etablert en kraftfull og koordinert profilering av egne kvaliteter og muligheter, mens innsatsen hos oss er fragmentert. Medieovervåkingsbyrået Meltwater fant at Trondheim hadde 150 000 visninger i sosiale og globale medier i en periode, mens potensialet er 100 milliarder (!). En beregning utført av samme selskap tyder på at «Trondheim» har 20 ganger større gjennomslagskraft enn «Trøndelag» – uten at vi skal konkurrere internt av den grunn.

LES OGSÅ: Trøndelag har hentet milliarder fra EU

Økt synlighet gjennom slagkraftig profilering har som formål å styrke næringslivet i regionen. Vi trenger flere besøkende, flere arbeidstakere og flere og sterkere virksomheter. Vi har 300 flere teknobedrifter nå enn for ti år siden, men i samme periode har også nærmere 100 teknologiselskap flyttet ut av Trondheimsregionen de siste ti årene. Over halvparten av disse dro til Oslo eller Viken.

Trondheimsregionen er verdensledende på viktig kunnskap. Møtet mellom forskning og næring representerer uante muligheter for vekst og velstand i ei tid da endringer skjer raskere enn noen gang før. Som et sted å bo og jobbe har vi kvaliteter de fleste kan misunne oss. Det må vi bli flinkere til å fortelle resten av verden om. Også vi jordnære trøndere må lære oss å skryte mer og bedre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !