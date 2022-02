Når det kommer til havbruk - look to Trøndelag

Saken oppdateres.

I valgkampen ble det lagt fram forslag om å etablere et eget havdepartement. Både for å løfte fram havets betydning for næringsliv, bosetting og framtidig utvikling av nasjonen Norge. Mange mener at fiskeri- og havdepartementet ikke får sin fortjente plass i det politiske landskapet.

Samtidig drøftes det nå om Fiskeridirektoratet bør omorganiseres. Det har Killengreen-utvalget nettopp lagt fram to alternative forslag på. Så gjentas det fra de fleste rikspolitikerne at statlige etater bør desentraliseres, som så langt dessverre er mer ord enn handling.

Men, her har man faktisk en gyllen mulighet til å ta en helhetlig vurdering av det aller viktigste vi som nasjon skal leve av i framtida. Da bør man for det første ta seg nok tid. For det andre bør man se hva som kan plasseres i Trondheim og Trøndelag. Det er der utviklingskrafta ligger.

Vi anbefaler derfor at både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen tar seg godt tid til å se til Trøndelag, for å se hva som finnes der av både framoverlent næringsliv, et verdensledende teknologimiljø og erfaringene vi har tilegnet oss gjennom den nasjonale piloten for forvaltning, kalt «Trøndelagsmodellen». Oppdrettsnæringa i Trøndelag er banebrytende, teknologimiljøene i front, og nå bygges også det nye «Ocean Space Centre», og AquaNor/NorFishing har aldri vært mer attraktiv som internasjonal markedsplass.

Hitra, Frøya, Nærøysund og Trondheim kommuner samarbeider tett for å løfte fram Trøndelags posisjon som havbruksregion. Innenfor dette firepartssamarbeidet finnes verdensledende oppdrettsmiljøer, forsknings-, kunnskaps- og teknologimiljøer, og sterk og solid kunnskap om praksisnær ressursforvaltning.

Norge er en av verdens fremste havnasjoner. Ja, i tusener av år har vi tatt havet i bruk. Til fiske, handel, utforskning og utvikling. Havet har bidratt til at vi har en internasjonal posisjon, og det har bidratt til industriutvikling og verdiskaping. Utvinning av olje og gass har skapt fundamentet for den norske velferdsstaten, og i dag bidrar oppdrett og havbruk til at det årlig produseres nærmere 1,5 millioner tonn laksefisk langs norskekysten, som eksporteres ut til resten av verden. Dette skaper store verdier (65-70 milliarder kroner), aktivitet og sysselsetting langs kysten. Trøndelag står for 20–25 prosent av den norske produksjonen av oppdrettslaks,

Landsdelen har alltid vært i forkant som havbruksregion. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt på Hitra regnes som pionerer innen havbruket da de startet opp med lakseoppdrett på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Siden har oppdrettseventyret tatt av langs trøndelagskysten. Selv om det har vært noen skjær i sjøen, har kystfolket alltid reist seg og skapt ny aktivitet og ny framtidstro.

I dag er næringa sterkere enn noensinne, og potensialet for økt verdiskaping er enormt slik flere rapporter fra Sintef viser. Allerede i 2012 anslo man at verdiskapingen fra Biomarin næring i 2050 kan være på over 550 milliarder kroner. Teknologiutviklinga har vært formidabel, og det er et lite kvantesprang fra den produksjonen brødrene Grøndtvedt drev med fram til Salmar lanserte sin havmerd «Ocean Farm 1» med en diameter på 110 meter og plass til 1,5 millioner laks i 2017. De havmerdene som nå kommer, er mye større.

Er det behov for så store anlegg. Ja, det er stort behov for å produsere mer mat. Innen 2030 må verden produsere 70 prosent mer mat, og det må vi gjøre med lavere ressursbruk og med et minst mulig miljøavtrykk. Skal man lykkes med det, må mer mat, mye mer mat, komme fra havet. Havet blir viktigere. Fiskeri og oppdrett blir viktigere. Høsting av nye arter blir viktigere. Norge er allerede ledende på dette området, men har muligheter til å ta en enda tydeligere internasjonal posisjon.

Så hvorfor er det viktig å snakke med Trøndelag når man nå vurderer hvordan havnasjonen Norge skal utvikles videre.

Ei framoverlent og nyskapende næring. Mange av de store innovasjonssprangene innenfor marin og maritim virksomhet, og innenfor havbruk spesielt, er tatt nettopp her i Trøndelag. Det gjelder både produsentsida og all den virksomheten som støtter opp om høstingen i leverandørindustrien.

og teknologimiljø. Med utgangspunkt i tunge internasjonale fagmiljøer rundt Sintef og NTNU er ny teknologi, nye modeller og nye løsninger utviklet gjennom mange tiår. Med det nye «Ocean Space Centre» vil man stå ytterligere rustet til å styrke denne posisjonen. I framtida vil nye teknologier og tverrsektoriell kunnskap bli enda viktigere, som eksempelvis bruk av autonomi, sensorteknologi og kunstig intelligens. En unik forvaltningskompetanse og erfaring. Trøndelag var trolig den regionen som best taklet overgangen fra erfaringsbasert kunnskap til gradvis utvikling og implementering av mer forskningsbasert kunnskap, spesielt fra begynnelsen av 1980 årene. Trøndelagsmodellen (2003–2008) var en ny og helhetlig måte å tenke forvaltning på.

Havbrukseventyret har bare så vidt startet, men vi som nasjon må sørge for at dette løftes ytterligere. Trøndelag har vært og er anerkjent for verdensledende teknologiutvikling, praksisnær forskning og praksisnær forvaltning. Så vi inviterer med dette nasjonale myndigheter til møte om hvordan vi skal løfte havbruk og havets muligheter. Vi trenger et taktskifte. Vi trenger Trondheim og Trøndelag i førersetet.

