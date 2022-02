Mennesker som kritisk mangelvare

Saken oppdateres.

Hvorfor skal vi lage nok en mediesak om bedriftene som trenger folk når vi vet at det som sannsynligvis trengs, er en politikk ingen vil eller tør gjennomføre? Må vi velge mellom å redusere elevers valgfrihet eller å redusere politikeres makt for å sikre velferdsstatens fremtid?

Hva kan vi egentlig gjøre, når tallene roper krise om og om igjen og alle forstår at noe må gjøres, men opplevelsen er at alt koker ned til forventninger om hva «noen andre» må gjøre? Jeg snakker ikke om klima denne gangen, men om den pågående omfattende kompetansekrisen i norsk næringsliv. Det å fylle bedriftene med folk som har de rette ferdighetene og den kunnskapen som trengs. Hvordan kan vi skaffe de folka som trengs?

«Kompetansebarometeret» heter det årlige excelarket med oversikt over hva medlemsbedrifter i NHO sier de trenger. Alle har hørt «6 av 10 bedrifter…» og at vi heier som bare det på yrkesfag. Seks av ti har nå blitt to av tre. Krisa er bitte litt verre. Og ja, det er fortsatt håndverkere, ingeniører, teknikere og IT-kompetanse som er utfordringen. Og ja, arbeidsfolk som skjønner bærekraft, er også mangelvare.

Det er krise i alle kolonner i oversikten. I pressemeldings form høres det slik ut: «44 prosent av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Det er estimert et behov for i overkant av 35 000 nye ansatte blant NHO-bedriftene. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag. Dette kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger.»

Det har nærmest gått inflasjon i mediesaker om temaet. Skal vi prøve å få til flere? Hva er egentlig budskapet? Hva er problemet? Kan vi si til politikerne at de må doble antall skoleplasser på yrkesfag rundt om i fylket? Det gjør de sikkert gjerne, men det finnes det ikke penger til. Fordi yrkesfaglige studieplasser er veldig mye dyrere enn de teoretiske. Og det spiller uansett ingen rolle siden det er lovfestet at elevene skal få tilbud om et av sine tre prioriterte valg. Da må jo politikerne vedta plasser som elevene vil ha. Eller?

Skal politikerne lytte mer til yrkesopplæringsnemnda? Eller overlate til dem å få bestemme hva som bør være dimensjoneringen? Det er jo å gi politikerne mindre makt og ansvar, og det vil vi jo ikke. Eller? Skal vi begrense elevenes valgmuligheter?

Den aller største utfordringen er lengst borte fra byene. For hva gjør vi når det ikke er «nok» søkere til «mur og betong» et sted? Jo, da sier vi nei takk til de 5–6 elevene som faktisk var interesserte, fordi det trengs minst 15 elever for at fylket skal mene at det er økonomisk innafor å drive linja. Det blir fort en nedadgående spiral. Heldigvis er det lokale initiativ rundt om der elever får lov til å starte direkte i en bedrift og får spesialfagene der, mens teori og fellesfag gjøres samlingsbasert. Det finnes mange gode krefter og massevis av bedrifter som virkelig vil og trenger disse elevene. Det kan virke som det er elevenes valg og interesser, som er det springende punkt. Hvordan påvirker vi dette?

Skal vi lage nok en kampanje for de ulike bedriftene og fagene, vise frem hvor utrolig nyttig og viktig det er det som gjøres? Gjenta enda flere ganger at det grønne skiftet ikke lar seg gjennomføre uten elektrikere, rørleggere, prosessteknikere og ingeniører. Skal vi bli kreative og kreve at rådgivere på skoler skal reise på turne blant bedrifter for å bli bedre kjent med hva som finnes?

Så finnes det er myte om at det er mor som er den som påvirker mest – som i grunn er den som viderefører mytene om at yrkesfag er lavstatus, og noe man gjør hvis man ikke er god nok på skolen- Likevel, når vi snakker med ungdom, så er inntrykket at yrkesfag ikke har lavere status.

Alle er enige om at ungdommen burde få mer innsikt tidlig i hva som finnes av muligheter. Men hvordan gjør vi det i en travel skolehverdag? Hva med flere arbeidsuker? Utplassering? Skal vi ofre skidagene? Juleavslutningen? Noen gymtimer? Norsktimer? Kan skriveoppgavene handle oftere om opplevelser i arbeidslivet?

Alle er enige om at de unge trenger bedre innsikt i hva arbeidslivet kan tilby, og at ingen vet hvordan det kommer til å bli, sånn bortsett fra at vi alle kommer til å ha kontinuerlig behov for påfyll av kunnskap. Alle er enige om at yrkesfagene trenger flere folk, og at det er avgjørende for både grønn utvikling og økt verdiskaping. Alle skjønner at ungdom trenger mening med jobben, og at ytre faktorer som lønn ikke alene er interessant nok.

Alle er enige om at fast jobb er det beste, og at det sikkert er lurt å velge et yrke med en viss grad av trygghet. Jeg vil ikke sette mange penger på at restaurant og matfag får økt søknad i år, eller at byggfagene plutselig skal være på topp, når dette er bransjene som har hatt det vanskeligst under pandemien. Så venter vi bare på 1. mars igjen, og hva de unge skal velge. De er like usikre som oss.

Det eneste vi kan være sikre på, er at det neppe er vi voksne som kommer til å løse dette. Jeg ønsker meg et elevopprør. Der de unge selv går til streik eller en mer moderne aksjon og velger de dyre skoleplassene. Krever at vi investerer i dem og i landets fremtid. Velger dyre skoleplasser fordi det er det som sikrer finansieringen av velferdsnasjonen på sikt. For alle vet jo at det billigste vi kan gjøre er å sende flest mulig på studiespesialiserende. Det er kanskje bare ungdommen som kan hindre at vi som nasjon sparer oss til fant?

