Nå kan RBK ta det riktige valget

Forrige helg var en trønder med da FC Barcelona knuste Real Madrid foran fullsatte tribuner. Det handler om Ingrid Syrstad Engen. Ingrid som gjennom hele oppveksten hadde en drøm hun deler med mange; å spille med Rosenborg-drakt. En drøm som da var forbeholdt gutter, men som nå er åpnet for jentene gjennom RBK Kvinner. «Et historisk vedtak» sa Karen Espelund da medlemsmøtet i RBK i februar 2020 sa ja til å etablere et samarbeid med Trondheims-Ørn. Trenerlegenden Nils Arne Eggen var en av mange supportere som var til stede da årsmøtet tok dette viktige valget. Akkurat nå står Rosenborg ved en ny milepæl. Medlemmene skal på årsmøtet i april ta stilling til fusjon av kvinne- og herrelaget. Det er en historisk mulighet til å gjøre et riktig valg.

Ingrid vokste opp på Melhus. Med foreldre som la til rette for henne, og et miljø som utviklet og heiet frem talentene sine. Vi i SpareBank 1 SMN kjenner mange slike miljøer og ildsjeler i hele Midt-Norge. De gir gode oppvekstsvilkår og bidrar til inkludering i frivillighet og lokalmiljø. I tillegg gir miljøene grobunn for nye stjerner og forbilder. Derfor har vi gjennom årtier vært stolt sponsor av både topp- og breddefotballen i Midt-Norge. Samtidig gjør vi en innrømmelse. Historisk har en stor andel av sponsorkronene, særlig på elitenivå, gått til herrefotballen. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med gjennom å legge til rette for å balansere ut den enorme skjevheten i økonomiske rammebetingelser som har preget herre- og kvinnefotballen. Derfor signerte vi i fjor en historisk avtale med RBK Kvinner, både i varighet og økonomisk. Et lite, men tydelig bidrag til likestilling i fotballen.

Idretten henger etter i likestillingen Full likestilling burde vært en selvfølge i idretten, men dette er langt fra sannheten.

I Trøndelag er det nesten 40.000 aktive fotballspillere, hvor 15.000 av disse er jenter og kvinner. Som far, engasjert supporter og næringslivsleder mener jeg det er en selvfølge at fotballen gir like muligheter uavhengig av kjønn. Derfor må drømmen om å spille med RBK på drakta få leve hos alle, om du er gutt eller jente, kvinne eller mann.

Trondheim og Trøndelag har en lang og stolt fotballhistorie. Både RBK og Trondheims-Ørn har mer enn 100 år med stolt fortid. Ingen andre klubber er i nærheten av like mange seire i cup- og seriemesterskap som de to klubbene til sammen. Planen om å fusjonere klubbene er derfor noe av det mest spennende som har skjedd innenfor norsk fotball noen gang. For som alle vet, merkevaren RBK er kjent langt utenfor regionens og landets grenser. Klubben bør derfor benytte anledningen og bruke sin posisjon til å drive fram likestilling i fotballen. Det er i tråd med klubbens verdier om åpenhet, folkelighet og samfunnsengasjement. Verdier vi i SpareBank 1 SMN deler.

Kvinnefotball har de siste årene hatt en eventyrlig utvikling internasjonalt. Premiepotten i Champions League ble for kvinnene firedoblet i 2021. Sponsorene blir flere, strømmerettighetene bedre og profilene større. Publikumsengasjementet vokser også i takt med satsing og eksponering. Som hovedsponsor for RBK Kvinner lar vi oss stadig imponere over klubbens sportslige prestasjoner, og evnen til å utvikle talenter som hevder seg i Europa. Både overganger og signering av spillere viser at dette er en toppklubb å regne med. Klubben har også profiler som når ut i nye kanaler og til nye målgrupper. Et helt konkret eksempel er angrepsspilleren Emilie Lein, som i dag har to millioner følgere i sosiale medier.

En fusjon mellom kvinne- og herrelaget vil styrke grunnlaget for en stor fremtid for fotballen i vår region. Derfor heier jeg på fusjonen med både hodet og hjertet. Som klubbens største sponsor, gjør SpareBank 1 SMN det samme. Samtidig gleder vi oss til enda flere fotballopplevelser i Trondheim, både norske og europeiske. Jeg får fortsatt gåsehud når jeg hører Champions League-hymnen. Den minner meg om episke fotballopplevelser på 90-tallet. Litt av følelsen ble gjenskapt da Barcelona entret Lerkendal for å spille mot RBK Kvinner i fjor sommer. Kampen ga oss stolthet, og den ga oss lysten på mer.

Ekstra stolte vil vi være over en klubb som gir muligheter, uavhengig av kjønn og som samtidig har kraft til å hevde seg i Europa. I tillegg fryder vi oss når lokale talenter som Ingrid Syrstad Engen gjør karriere i en av Europas beste fotballklubber. Tenk om hun på et tidspunkt vender hjem og endelig får oppfylt drømmen om å spille i RBK-drakta.

Som Rosenborg selv sier det; stolt fortid og stor framtid.

