Regjeringskrisen kan fortsatt avverges

Saken oppdateres.

KrF går inn for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug. Det har ikke vært et enkelt valg for KrF, som ble trukket mellom to hensyn. På den ene siden gikk de til valg på å få Listhaug ut av regjeringen. På den andre siden gikk de også til valg på Erna Solberg som statsminister.

Da Solberg varslet at regjeringen vil gå av dersom Listhaug ble felt av Stortinget, ble det klart at partiet ikke kan få i pose og sekk. Nå kan Hareide kaste Norge ut i en regjeringskrise. Det er ikke verdt det.

Det er ingen tvil om at Listhaug har opptrådt kritikkverdig. Facebook-posten der hun skrev at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet, var smakløs. Timingen, som sammenfalt med premieren på 22. juli-filmen, gjorde det hele enda verre. At det føyer seg inn i mønster av polariserende og provokativ oppførsel fra Listhaugs side, gjør protestene forståelige.

I Norges politiske historie har det bare skjedd to ganger tidligere at en regjering har blitt felt ved et mistillitsforslag. I 1928 ble Christopher Hornsruds Arbeiderparti-regjering felt fordi stortingsflertallet ikke kunne akseptere regjeringserklæringen. Den andre gangen måtte Gerhardsen gå som følge av Kings Bay-ulykken i 1963.

Uansett hvor alvorlig Stortinget mener Listhaugs retorikk og oppførsel er, er det et avvik fra historisk praksis at flertallet vedtar et mistillitsforslag mot henne. Terskelen for å fremme mistillit mot en statsråd har blitt senket. I et land hvor mindretallsregjeringen er normen, kan det svekke den politiske stabiliteten og framtidige regjeringers styringsdyktighet. Det er ikke klokt av KrF å bidra til en slik utvikling.

Regjeringen har et ansvar for at vi har havnet her. Listhaugs polariserende oppførsel fikk gå for langt. Hennes manglende lojalitet til regjeringen, svekket Solbergs autoritet og førte til at KrF tok sitt valg. Nå er ballen hos Solberg.

Om hun vil gå av eller fjerne Listhaug, er opp til henne. Uansett har spillereglene i norsk politikk blitt endret, og ikke til det bedre.