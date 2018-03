Listhaugs fall skyldtes ikke en heksejakt

Saken oppdateres.

I siste øyeblikk ble regjeringskrisen avverget. KrF hadde varslet at de gikk inn for mistillit mot justisministeren. Mot alles forventning var det Sylvi Listhaug selv som valgte å trekke seg tirsdag morgen. Det skulle bare mangle. En statsråd som ikke har Stortingets tillit, og som etter alt å dømme har opptrådt illojalt overfor sin egen statsminister ved å nekte å adlyde ordre, kunne ikke bli sittende.

Dessverre har Listhaug selv gjort det vanskelig å si at hun har tatt et valg det står respekt av. I stedet for å vise ydmykhet, har den avtroppende justisministeren valgt å anklage Arbeiderpartiet for å kneble hennes ytringsfrihet og drive en heksejakt mot henne. Det er uverdig. Listhaug har hatt en av landets høyeste maktposisjoner og har over hundre tusen følgere i sosiale medier. Hennes ytringsfrihet har aldri vært truet. Som statsråd er hun ansvarlig overfor stortingsflertallet og må forholde seg til det, uten å snakke om heksejakter.

Samtidig er det en lettelse at regjeringskrisen uteble. Om en statsråd ble felt på grunn provoserende oppførsel og en smakløs Facebook-post, ville det vært noe historisk nytt. Grensene for å felle en regjering kunne blitt flyttet, og dermed svekket den politiske stabiliteten Norge er kjent for. At det ikke har skjedd, er det grunn til å glede seg over. At mistilliten ble avverget med et nødskrik, gir likevel grunn til en viss uro framover.

I Stortinget tok både statsminister Erna Solberg og Knut Arild Hareide til orde for en sakligere og mer anstendig politisk debatt. Det bør politikere fra alle partier ta til seg. Ingen er tjent med at det politiske ordskiftet fylles av spekulative beskyldninger og feiltolkninger av motstandernes budskap – noe også Listhaug har blitt utsatt for fra opposisjonen. Kjedelige debatter er bedre for landet enn brennhete ordkriger. Nå er det på høy tid å snakke om politikk, ikke bare politikere.

Også statsministeren og regjeringen må ta ansvar for å kjøle ned det politiske ordskiftet. Listhaug-saken har etterlatt et inntrykk av at Solbergs autoritet er svekket. Ved å gjøre det klart at statsråder ikke bør komme med unødvendige provokasjoner, kan hun ta noe av den tilbake.

