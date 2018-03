Alt Facebook vet om deg, er til salgs

Her står UP i påska

Saken oppdateres.

I mange år har vi klikket på morsomme personlighetstester, tatt artige quizer og funnet ut hvordan vi ville sett ut hvis vi hadde et annet kjønn. Alt har skjedd gjennom Facebook. Vi har vært naive. Det er på høy tid at vi får et mer bevisst forhold til opplysningene vi deler med Facebook, Google og andre internettselskaper.

Quizer, apper og personlighetstester er ikke uskyldig underholdning. De er verktøy som lar utviklerne som har laget dem få tak i informasjon om oss, blant annet om hva vi liker, hvem vi har kontakt med og hva som engasjerer oss. Den brukes både til å målrette reklame og til å finslipe politiske budskap.

Skandalen som nå har rammet Facebook, bør være en vekker. Over lang tid lot Facebook tredjeparter få tilgang til personlig informasjon om brukerne. Sikkerhetsrutinene har vært for dårlige. Hvis du ga en app – for eksempel en quiz – tilgang til din egen profil, kunne utviklerne bak appen hente inn opplysninger om vennene dine også. Det betyr at da du sa ja til at tester som «Hvem er du i Harry Potter?» kunne få tilgang til opplysningene dine, fikk en tredjepart automatisk tilgang til opplysningene til kjæreste og foreldre også.

Ifølge Facebook-sjef Mark Zuckerberg ble det slutt på dette i 2014. Det var for sent. I 2013 fikk psykologiprofessoren Aleksandr Kogan omtrent 270 000 Facebook-brukere til å installere appen «This Is Your Digital Life». Der la de igjen en mengde opplysninger om seg selv. Senere ble opplysningene solgt til Cambridge Analytica. Firmaet brukte informasjonen til å hjelpe Donald Trump i valgkampen i 2016. Salget var ulovlig, og Facebook skal nå stramme inn ytterligere. Det betyr ikke at vi kan slappe av.

Altfor mange av oss tenker på Facebook og Google som et offentlig gode, på linje med vei og jernbane. Slik er det ikke. Teknologigigantene lever av å selge informasjon om brukerne til reklamebransjen og andre som trenger den. Det bør vi alle huske på neste gang en app spør om vi ligner mest på Bendtner eller Northug.

