Fare for at regjeringen får et skjult postsystem

I regjeringsplattformen fra januar 2018 står det at åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Den gangen gikk regjeringen inn for at offentlige data skal være lett tilgjengelige, og bare unntaksvis unntatt offentlighet. Nå har pipen fått en annen lyd. Etter at en Dagbladet-journalist ba om innsyn i Erna Solbergs kalender, ga statsministeren uttrykk for at regjeringen vil endre loven, slik at kalenderoppføringer blir unntatt offentligheten. Det er et trist tilbakeskritt.

Sivilombudsmannen og Pressens offentlighetsutvalg mener kalenderoppføringer i Outlook-systemet må behandles på linje med e-poster, saksdokumenter og lignende. Ifølge Statsministerens kontor, derimot, er innsyn i kalenderen en form for «overvåkning». Det er en urimelig beskrivelse. Statsministerens maktposisjon gjør at det selvsagt må være åpenhet om hvem hun møter og hva de diskuterer.

Utspillet føyer seg dessverre inn i en ukultur der regjeringen og departementene snakker varmt om åpenhet, men likevel skjuler informasjon for offentligheten. Da Riksrevisjonen gjennomførte en kontroll i fjor, kom det fram at en tredel av dokumentene som ble unntatt offentlighet av departementene, ble unntatt uten rettslig grunnlag. I tillegg har særlig Justisdepartementet holdt dokumenter tilbake, ofte i strid med arkivloven. Hvis det blir mulig å holde kalenderen skjult, kan regjeringen i prinsippet skjule store mengder informasjon fra offentligheten.

En Outlook-kalender er mer enn et planleggingsverktøy. Den kan også brukes til å sende dokumenter. Opptil 20 gigabytes kan legges ved en kalenderoppføring. Det tilsvarer rundt en million dokumenter, et svimlende tall. Hvis regjeringen får gjennomslag for at kalenderen skal unntas offentlighet, betyr det at de i praksis får et hemmelig postsystem. Alt statsråder og departementer ikke vil at vi skal få vite om, kan dumpes i kalenderen. Med den motviljen mot åpenhet vi har sett tidligere, er det fare for at den muligheten vil bli brukt flittig.

Mediene og velgerne er avhengige av innsyn for å kikke politikerne i kortene. Hvis ministre kan skjule dokumenter som ikke tåler dagens lys i kalenderen, kan det bli umulig å avsløre kritikkverdige forhold. Da vil hyllesten til åpenhet i regjeringsplattformen låte som tomme ord.

