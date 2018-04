Godt tiltak mot sextrakassering

For noen kan jo dette være en drømmefødsel, for meg ble det et sjokk

Trondheimsrestauranter vil kreve deg for over 1000 kroner hvis du ikke møter opp

Det er bra at metoo-ofre får et bedre tilbud. Dagens system har ikke fungert godt nok

Det er bra at metoo-ofre får et bedre tilbud. Dagens system har ikke fungert godt nok

Saken oppdateres.

Ofre for seksuell trakassering trenger et lavterskeltilbud. Det var beskjeden fra likestillinsombud Hanne Bjurstrøm i oktober i fjor. Nå går Trondheim Ap og et flertall på Stortinget inn for at Likestillingsnemnda gis myndighet til å forfølge trakasseringssaker. Det betyr blant annet at nemnda kan gi overgripere erstatningsansvar. Forslaget er godt, ikke minst fordi det sørger for at lavterskeltilbudet Bjurstrøm etterlyste, kommer på plass.

Metoo-kampanjen har vist at trakassering og upassende oppførsel er utbredt i mange yrker. Samtidig kommer få av sakene opp for domstolene. De personlige omkostningene ved å gå til retten er høye. Ofte står det ord mot ord, og det er vanskelig å bevise hva som har skjedd.

I utgangspunktet bør arbeidsplassen ta tak i trakasseringssaker. Metoo-historiene som kom fram i offentligheten i fjor, viser at det ikke finnes noen garantier for at det skjer. Derfor er det viktig at det finnes et tilbud ofre kan henvende seg til, uten å måtte gå rettens vei.

Lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, sier til Adresseavisen at det er naturlig at nemnda som håndterer likestillingssaker, får ansvar for å forfølge trakassering. Det er det lett å være enig i, for seksuell trakassering er et likestillingsproblem.

Kvinner er overrepresentert blant ofrene for seksuell trakassering. Metoo-historier fra helsesektoren, akademia og media har vist at trakassering kan være ødeleggende for kvinners karrieremuligheter. Menn i maktposisjoner som tar seg til rette, kan presse kvinner ut av det som ellers ville vært drømmejobben.

Selv om vi støtter forslaget, er det flere utfordringer som må løses. At det blir lettere å si fra, gjør ikke bevissituasjonen enklere. I mange saker vil det fremdeles stå ord mot ord. For å sørge for at falske anklager ikke vinner fram, må rettssikkerheten stå støtt. Likevel er det bra at metoo-ofre får et bedre tilbud. Dagens system har ikke fungert godt nok.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter